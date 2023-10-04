مشاهدة مباراة الاهلي وانبي بث مباشر اليوم يلا شوت

جولة كأس مصر بين Al Ahly - ENPPI اليوم، بث مباشر مباراة إنبي ضد الأهلي تويتر: مشاهدة مباراة الاهلي وانبي بث مباشر اليوم يلا شوت، في مواجهة قوية ومثيرة تجمع بين الأهلي وإنبي في نصف نهائي كأس مصر 2022-2023، يتطلع الأهلي إلى الاحتفاظ بلقب البطولة الذي حققه الموسم الماضي. ستُقام هذه المباراة المهمة على ستاد القاهرة الدولي، وهي تمثل فرصة حقيقية للأهلي لتحقيق اللقب مرة أخرى وإضافته إلى قائمة إنجازاته الرياضية الرائعة.

تميز الأهلي بأداء قوي خلال مشواره في كأس مصر حتى وصوله لنصف النهائي. تخطى الفريق العديد من العقبات، حيث تمكن من التغلب على منتخب السويس والداخلية والمصري البورسعيدي في الأدوار السابقة. هذه الانتصارات أثبتت تميز الأهلي وقوته كفريق رياضي.

يسعى الأهلي إلى الفوز في مباراة نصف النهائي والتأهل إلى المباراة النهائية، حيث سيواجه الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز. سيكون الهدف الرئيسي للاعبين هو الاحتفاظ بلقب الكأس وتقديم أداء قوي في المباراة النهائية.

على الجانب الآخر، يدخل إنبي المباراة بأمال وتطلعات خاصة بعد بداية مخيبة للآمال في الموسم الحالي. تعرض الفريق لهزيمة في مباراته الافتتاحية أمام الداخلية، وتعادل سلبيًا مع طلائع الجيش. هذا يعني أن إنبي يبحث عن تحسين أدائه والعودة إلى الانتصارات في المباراة القادمة.

متى موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر 2023؟

موعد مباراة الأهلي وإنبي هو الأربعاء 4 أكتوبر\ تشرين الأول 2023، في إطار نصف نهائي كأس مصر 2023.

ومن المقرر أن تبدأ المواجهة المرتقبة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية على استاد القاهرة الدولي.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر 2023؟

يمكنك متابعة مباراة الأهلي وإنبي فقط عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية، الناقل الحصري لكافة مسابقات كرة القدم في بلاد الفراعنة.

مباراة نصف نهائي كأس مصر 2023 ستكون منقولة من خلال قناة "OnTime Sports HD 1" المتاحة مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قنوات أون تايم سبورت القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

بث مباشر مباراة إنبي ضد الأهلي تويتر

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر 2023؟

البث المباشر لمباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر 2023 سيكون متاحًا بصورة مجانية عبر "يوتيوب" من خلال قناة تلفزيون كورة بلس، وكذلك الحساب الرسمي لشركة بريزنتيشن سبورت.

تشكيل الأهلي ضد إنبي

حارس مرمى محمد الشناوي رباعي الدفاع علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني ثلاثي الوسط إمام عاشور - أليو ديانغ - مروان عطية مثلث الهجوم رضا سليم - أنتوني موديست - حسين الشحات

تشكيل إنبي ضد الأهلي

حارس مرمى عبد العزيز البلعوطي الدفاع أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - محمد حامد الوسط أحمد يوسف - مصطفى شكشك - مودي ناصر - مصطفى دويدار - أحمد نادر الهجوم أحمد "أوفا" - رفيق كابو

تأجيل مباراة الأهلي وإنبي ساعتين

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، إجراء تعديلًا مهمًا على موعد مباراة الأهلي وإنبي في نصف نهائي بطولة كأس مصر. وبهذا التعديل، تم تأجيل موعد المباراة لتقام في التاسعة مساءً بدلًا من السابعة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وإنبي | من هنــــا

تعد هذه المباراة من أهم المواجهات في بطولة كأس مصر، حيث يستعد النادي الأهلي، الفريق البارز في الكرة المصرية والعربية، لمواجهة إنبي في نصف النهائي. ستقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، ومن المتوقع أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وإنبي | من هنــــا

يأتي هذا التعديل في موعد المباراة لأسباب تنظيمية ولضمان سير اللقاء بشكل أفضل وتوفير الظروف الملائمة للفرق والجماهير. ستكون المباراة فرصة هامة للفريقين للتأهل إلى المرحلة النهائية للبطولة والتنافس على اللقب الغالي.

يذكر أن النادي الأهلي قد تألق في مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا حيث تأهل إلى دور المجموعات بعد فوزه الكبير على سان جورج بنتيجة 7-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. وتعكس هذه النتائج التألق والقوة التي يتمتع بها الفريق في المنافسات القارية والمحلية.