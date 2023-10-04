مسلسل قيامة عثمان الحلقة 131 مترجمة للعربية

يقدم الفجر الموسم الخامس: شاهد وحمل مسلسل قيامة عثمان الحلقة 131 مترجمة للعربية..قصة عشق،بفارغ الصبر، ينتظر جميع محبي الدراما التركية موعد عرض الموسم الخامس من مسلسل "عثمان" والقنوات التي ستنقله. يترقب الجمهور استكمال أحداث المسلسل المشوق التي أسرت قلوب المشاهدين العرب منذ انطلاق الموسم الأول. وقد انتهى عرض الحلقات الأخيرة من الموسم الرابع في يونيو 2023. والآن، يتوقع المشاهدون بشغف عرض الحلقة 131 من الموسم الخامس في شهر أكتوبر، وفقًا للإعلانات الرسمية.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 131 مترجمة للعربية قصة عشق

مسلسل "قيامة عثمان" يُعتبر واحدًا من أنجح المسلسلات التركية، حيث يتزايد البحث عنه على جوجل من قبل الجماهير الذين يرغبون في متابعة تطورات الحلقات والتفاصيل الرائجة حوله. يُعتبر هذا المسلسل حديث رواد التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 131 مترجمة للعربية

إدارة قناة "اي تي في" التركية قد أعلنت أخيرًا موعد عرض الحلقة 131 من "قيامة عثمان" بعد انتظار طويل. من المقرر أن تُعرض هذه الحلقة في الثامنة مساءً بتوقيت تركيا يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر. تتوقع أن تكون هذه الحلقة قوية، حيث سيبدأ الغازي عثمان فيها تأسيس الدولة العثمانية ويستكملها جميع أبناؤه.

بالنظر إلى هذا الإعلان المنتظر، يتزايد اهتمام الجماهير بشكل كبير لمعرفة ترددات القنوات الناقلة لمسلسل "قيامة عثمان"، وسنقدم لكم تفاصيل حول ذلك في الفقرة التالية من هذا المقال.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يذاع المسلسل التركي الشهير قيامة عثمان عبر شاشات اى تى فى التركية وذلك فى مساء يوم الاربعاء من كل اسبوع عند تمام الثامنة مساءً حسب توقيت انقرة على نحو الترددات التالية:-

القمر: ترك سات

التردد: 11628

الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500

الجودة:HD

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر:- نايل سات

التردد:- 12034

التصحيح:- 3/4

الاستقطاب:- افقي

الترميز:- 27500

القمر:- عرب سات

التردد:- 11034

الترميز:- 27500

الاستقطاب:- عمودي