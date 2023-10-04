بث مباشر مباراة برشلونة ضد بورتو تويتر ( 0 - 0 ) : كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وبرتو بث مباشر اليوم يلا شوت [ دوري الأبطال ]

مشاهدة مباراة برشلونة وبرتو بث مباشر اليوم يلا شوت

لقاء البرسا في الأبطال Porto vs Barcelona اليوم،بث مباشر مباراة برشلونة ضد بورتو تويتر: مشاهدة مباراة برشلونة وبرتو بث مباشر اليوم يلا شوت، مباراة اليوم تعتبر واحدة من أبرز المواجهات في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24. ستقام هذه المباراة على أرضية ملعب "الدراجاو" في البرتغال وستجمع بين فريقي بورتو وبرشلونة.

مشاهدة مباراة برشلونة وبرتو بث مباشر اليوم يلا شوت

بوابة بوابة الفجر تُقدم خدمة البث المباشر لمباراة برشلونة وبورتو اليوم الأربعاء، الموافق الرابع من أكتوبر 2023، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. يُذاع اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي. ستتيح لك بوابة الفجر فرصة متابعة هذه المواجهة المثيرة مباشرة على منصتها.

بورتو يسعى إلى تحقيق الفوز على ملعبه وبين جماهيره بهدف الانفراد بصدارة ترتيب المجموعة الثامنة في دوري الأبطال. يحتل برشلونة حاليًا المركز الأول في هذه المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه الكبير في الجولة الأولى على أنتويرب بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

برشلونة يظهر أداء قويًا في دوري الأبطال هذا الموسم، بالإضافة إلى تصدره للدوري الإسباني حاليًا بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد. يقود المدرب الشاب تشافي هيرنانديز الفريق ويسعى لتحقيق الانتصار في هذه المباراة والتقدم نحو بلوغ مراحل متقدمة في البطولة.

من ناحية أخرى، يحتل بورتو المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط أيضًا، بعد فوزه على شاختار دونيتسك الأوكراني في الجولة الأولى. يسعى بورتو إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والتقدم في المجموعة.

بالنظر إلى سجل المواجهات السابقة بين الفريقين، يملك برشلونة تفوقًا بفوزه في 5 مباريات مقابل 3 انتصارات لبورتو، دون تعادلات. وتميزت هذه المباريات بتسجيل 15 هدفًا لصالح برشلونة مقابل 9 أهداف لبورتو. ويتصدر القائمة قائد بورتو جوراي بأكثر اللاعبين تسجيلًا في هذه المباريات بواقع 3 أهداف.

يُعتقد أن النجم الإسباني الشاب جافي هو أغلى لاعبي المباراة من الناحية التسويقية بقيمة تصل إلى 100 مليون يورو. ويُنتظر أن تكون المباراة مثيرة ومشوقة، وستشهد منافسة قوية بين الفريقين من أجل الانتصار والمضي قدمًا في دوري الأبطال هذا الموسم.

موعد مباراة برشلونة وبورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024

يستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة الإسباني لمباراة هامة ومرتقبة عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على ملعب ستاد التنين لمواجهة نادي بورتو البرتغالي، وذلك في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا. تعد هذه المباراة من أهم المواجهات في البطولة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للتقدم في المجموعة.

سيسعى برشلونة إلى تحقيق الانتصار في هذه المباراة لمواصلة مسيرته في البطولة وتحقيق التأهل إلى الدور المقبل. يدخل الفريق الكتالوني المباراة بثقة عالية بعد الأداء الجيد في الجولة الأولى من البطولة والفوز على فريق دينامو كييف الأوكراني.

من جانبه، يعرف نادي بورتو البرتغالي أن المباراة لن تكون سهلة، وسيسعى جاهدًا لتحقيق الانتصار أمام جماهيره وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة.

سيكون هذا اللقاء فرصة لعشاق كرة القدم لمتابعة تصرفات وأداء النجوم على أرض الملعب ومشاهدة التنافس الشرس بين الفريقين. سيكون للمباراة تأثير كبير على مسار الفريقين في البطولة، ومن المتوقع أن تكون مباراة مثيرة ومثيرة للاهتمام.

وتنطلق مباراة بورتو ضد برشلونة اليوم في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، سوريا، العراق، اليمن، البحرين، الأردن، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024

تنقل قنوات بين سبورت beIN SPORTS القطرية كافة مباريات بطولة دوري الأبطال بشكل حصري على قنواتها المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، ستتيح خدمة بين كونكت beIN CONNECT للمشتركين مشاهدة مباراة برشلونة وبورتو بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر الإنترنت.

لمشاهدة المباراة عبر قناة بين سبورت 2، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد المناسب لقناة بين سبورت 2، والتي ستبث المباراة بجودة عالية وتعليق متخصص للحدث الرياضي.

نذكر أن تفاصيل تردد القنوات تختلف من منطقة إلى أخرى، لذا يُفضل التحقق من المعلومات الصحيحة لمنطقتك الجغرافية للحصول على تفاصيل التردد الصحيحة لقناة بين سبورت 2 عبر موقع القناة الرسمي أو مزود الخدمة الخاص بك.

ستكون هذه البث المباشرة فرصة رائعة لمشجعي برشلونة وبورتو لمتابعة المباراة في الوقت الحقيقي والاستمتاع بالأداء الرياضي المميز في إطار بطولة دوري أبطال أوروبا.

تردد قناة بين سبورت 2 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11013 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

تشكيل برشلونة أمام بورتو

ونستعرض معكم في السطور التالية تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة بورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا.

حراسة المرمي تير شتيجن خط الدفاع أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستينسن - جول كوندي - جواو كانسيلو خط الوسط جافي - أوريول روميو - إلكاي غوندوغان الهجوم جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال

بث مباشر مباراة برشلونة ضد بورتو تويتر

في مباراة مثيرة في بطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج"، سيلتقي فريق برشلونة الإسباني مع مضيفه بورتو البرتغالي على ستاد التنين بالبرتغال في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

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يدخل برشلونة المباراة بعد فوزه الكبير في الجولة الأولى على إنتويرب البلجيكي بخمسة أهداف دون رد، حيث يسعى لتحقيق المزيد من الانتصارات وتصدر مجموعته. يعتمد المدرب تشافي هيرنانديز على قوة فريقه، ومن بين النجوم المتوقع مشاركتهم في المباراة الحارس مارك تير شتيجن ولاعبي الدفاع أليخاندرو بالدي ورونالد أروخو وإنييجو مارتينييز وماركوس ألونسو، بالإضافة إلى لاعبي الوسط والهجوم مثل أوريول روميو وسيرجي روبيرتو وإلكاي جوندوجان وفيران توريس وروبرت ليفاندوفسكي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة | من هنــــا

من ناحية أخرى، يدخل بورتو المباراة بعد فوزه على شاختار الأوكراني بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى. يعول المدرب كونسيساو على تشكيلته القوية التي تضم لاعبين مميزين مثل كوستا وماريو وكارسادو وكارمو وويندل وبارو وأبوستاكيوكو وفاريللا وبيبي وطارمي وجالينو.

سيكون لقاء برشلونة وبورتو فرصة لمشاهدة تنافس شرس بين الفريقين في البحث عن الانتصار وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعهما في المجموعة. سيكون هذا الاجتماع بين الفرق الإسبانية والبرتغالية فرصة لعشاق كرة القدم للاستمتاع بلحظات مثيرة ومشاهدة المواهب الكروية البارزة في العرض.