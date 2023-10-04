مشاهدة مباراة برشلونة ضد بورتو بث مباشر اليوم يلا شوت

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة برشلونة ضد بورتو بث مباشر اليوم يلا شوت ( 0 - 0 ) : بث مباشر مباراة برشلونة وبورتو تويتر [دوري الابطال 2023 ]

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مشاهدة مباراة برشلونة ضد بورتو بث مباشر اليوم يلا شوت

لقاء أوروبي جديد Porto vs Barcelona اليوم، مشاهدة مباراة برشلونة ضد بورتو بث مباشر اليوم يلا شوت: بث مباشر مباراة برشلونة وبورتو تويتر  ، تابعوا البث المباشر لمباراة المثيرة بين فريق برشلونة الإسباني وبورتو البرتغالي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.

 مشاهدة مباراة برشلونة ضد بورتو بث مباشر اليوم يلا شوت 

بوابة الفجر تقدم لكم خدمة البث المباشر لمباراة برشلونة وبورتو، والتي ستُقام اليوم الأربعاء الموافق الرابع من أكتوبر 2023. هذه المباراة تأتي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا ، وسيتم انطلاق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي. ستجدون لدينا تغطية حية ومباشرة للمباراة، تتضمن التشكيلتين الأساسيتين للفريقين، وأهم اللحظات والأحداث خلال المباراة ، ونحن هنا لنقدم لكم تجربة مشاهدة رائعة لهذه المواجهة المثيرة بين الفريقين، فترقبوا التحديثات المستمرة واستمتعوا بمتابعة المباراة الحماسية!

في هذا اللقاء المهم، يخوض برشلونة اختبارًا صعبًا على أرض ملعب الدراجاو ويسعى جاهدًا لتحقيق الفوز وحصد نقاط مهمة في المسابقة الأوروبية. تأتي هذه المباراة بعد انتصار برشلونة الصعب على إشبيلية في الدوري الإسباني، وهو ما قد يزيد من حماس الفريق للعب بأقصى إمكانياته.

على الجانب الآخر، يسعى بورتو لتعويض خسارته الأخيرة أمام بنفيكا والعودة بقوة في دوري الأبطال. سيكون هذا التحدي فرصة لرؤية الأداء المميز للعديد من نجوم الفريقين، بما في ذلك جواو فيلكس وروبرت ليفاندوفسكي.

يذكر أن برشلونة انطلق بقوة في البطولة بفوزه الكبير على أنتويرب في الجولة الأولى، وهو يسعى لمواصلة هذا الأداء الرائع في مباراته الثانية. ترقبوا معنا مجريات المباراة وتفاصيلها من خلال البث المباشر.

موعد مباراة برشلونة وبورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024

يتوجب على الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة الإسباني أداء مباراة صعبة كضيف على ملعب ستاد التنين لمواجهة بورتو البرتغالي اليوم، الأربعاء الموافق 4 أكتوبر. هذه المباراة تأتي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتعتبر تحديًا هامًا للفريقين.

فريق برشلونة يسعى لتحقيق النجاح في دوري الأبطال هذا الموسم، وبعد انتصاره الكبير في الجولة الأولى على حساب أنتويرب بخماسية نظيفة، يسعى لمواصلة الانتصارات وتحقيق الثلاث نقاط في مباراته مع بورتو.

بالمقابل، يسعى بورتو إلى استغلال ميزة اللعب على أرضه وأمام جماهيره للفوز وتصحيح مساره بعد خسارته في الجولة الأولى أمام بنفيكا. سيكون لديهم فرصة للتألق أمام فريق برشلونة الكبير.

سنشهد منافسة محمومة بين الفريقين، ونترقب ما ستسفر عنه هذه المواجهة المثيرة في إطار دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة بورتو ضد برشلونة اليوم في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، سوريا، العراق، اليمن، البحرين، الأردن، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد بورتو بث مباشر اليوم يلا شوت

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024

تنقل قنوات بين سبورت beIN SPORTS القطرية كافة مباريات بطولة دوري الأبطال بشكل حصري على قنواتها المشفرة، كما ستتيح خاصية مشاهدة مباراة برشلونة وبورتو بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر الإنترنت من خلال خدمة بين كونكت beIN CONNECT، وفيما يلي نستعرض معكم تردد قناة بين سبورت 2 الناقلة لمباراة برشلونة اليوم.

تردد قناة بين سبورت 2

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

مشفرة

في مباراة اليوم، يواجه فريق برشلونة تحديًا صعبًا بغياب العديد من لاعبيه الأساسيين، حيث يفتقد لجهود اللاعبين المصابين بيدري والهولندي فرنكي دي يونغ والبرازيلي رافينيا. ولكن الفريق يعتمد على لاعبيه الشبان لتعويض هذه الغيابات، ومن بينهم فيرمين لوبيس، لاعب خط الوسط الشاب البالغ من العمر 20 عامًا، الذي أثبت نفسه كخيار إضافي قوي في خط الوسط.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة | من هنــــا

هذه المباراة هي اللقاء رقم 100 للمدرب تشافي هيرنانديز بصفته مدربًا لبرشلونة. وقد تمكن تشافي من تحقيق النجاحات المحلية مع الفريق الكتالوني حيث فاز بالدوري وبكأس السوبر، لكنه واجه صعوبات في البطولات الأوروبية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة | من هنــــا

من ناحية أخرى، يبحث برشلونة وبورتو على حد سواء عن تحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة انطلاقتهما في دوري الأبطال. وفي الجولة الأولى من البطولة، حقق برشلونة فوزًا كبيرًا على أنتويرب بخمسة أهداف نظيفة، بينما خسر بورتو أمام بنفيكا بهدف وحيد.

بالتالي، ستكون هذه المباراة اختبارًا صعبًا للفريقين، وسيحاول كل منهما تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في المجموعة. تشتعل المنافسة في دوري أبطال أوروبا، ومن المتوقع أن نشهد مباراة مثيرة بين برشلونة وبورتو.
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