روسيا تعلن استمرار الخفض الطوعي لصادرات النفط حتى نهاية 2023

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا ستواصل خفضها الطوعي لصادرات النفط البالغ 300 ألف برميل يوميا، حتى نهاية العام الجاري 2023.



وأشار نوفاك إلى أن الخفض الطوعي لصادرات النفط دخل حيز التنفيذ في سبتمبر وأكتوبر 2023 وسيمتد حتى نهاية العام الجاري.



وذكر المسؤول الروسي أن قرار الخفض الطوعي ستتم مراجعته الشهر المقبل للنظر في تعميق الخفض أو زيادة الإنتاج، مشيرا إلى أنه يأتي إضافة إلى خفض طوعي أعلنت عنه روسيا في أبريل 2023، والذي يمتد حتى نهاية ديسمبر 2024.



وأكد نوفاك أن التخفيضات تهدف لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول مجموعة "أوبك+" بهدف دعم استقرار وتوازن أسواق النفط.