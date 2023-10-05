2.2 % ارتفاع في الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية خلال أغسطس

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

أظهرت بيانات رسمية  أن الإنتاج الصناعي لكوريا الجنوبية انتعش في أغسطس مقارنة بشهر يوليو بفضل الانتعاش القوي في قطاع الرقائق.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 2.2% على أساس شهري في أغسطس، بعد أن انخفض بنسبة 0.8% في يوليو، وفقا لوكالة الإحصاء الكورية.

وأشارت إلى ارتفاع الناتج في صناعات التعدين والتصنيع والغاز والكهرباء بنسبة 5.5% على خلفية الأداء القوي لقطاع الرقائق الذي ارتفع بنسبة 13.4% خلال هذه الفترة.

وفي حين انخفضت صادرات أشباه الموصلات، وهي عنصر التصدير الرئيسي لكوريا الجنوبية في شهر سبتمبر الماضي للشهر الرابع عشر على التوالي إلى 9.94 مليارات دولار، فقد أظهرت مبيعات الرقائق العالمية علامات انتعاش في الأشهر الأخيرة، وشهد شهر سبتمبر أعلى قيمة تصدير شهرية حتى الآن هذا العام، وفقا لوزارة التجارة الكورية.

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