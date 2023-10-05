المفوضية الأوروبية تحقق في دعوى إغراق تتعلق بالسيارات الكهربائية الصينية

فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا رسميا بشأن ممارسات إغراق تخص صناعة السيارات الكهربائية الواردة إلى الاتحاد الأوروبي من الصين.



وأشارت المفوضية إلى أن احتمال حدوث زيادة كبيرة في واردات السيارات الصينية المدعومة منخفضة الأسعار يمثل تهديدا كبيرا للصناعة الضعيفة بالفعل في الاتحاد الأوروبي.



وتشمل التحقيقات، التي من المنتظر الانتهاء منها خلال 12 شهرا، السيارات الكهربائية الجديدة والمصممة لنقل 9 أشخاص أو أقل، في حين تم استبعاد الدراجات الكهربائية من التحقيق الحالي.



وفي الشهر الماضي أعرب هي ليفنج، نائب رئيس وزراء الصين، عن "القلق والرفض القوي" للتحقيقات التي يجريها الاتحاد الأوروبي بشأن دعم السيارات الكهربائية الصينية، ودعا إلى التحلي بالحذر والإبقاء على السوق حرة ومفتوحة بما يعود بالنفع على المستهلكين الأوروبيين ويسهم في التنمية الخضراء منخفضة الكربون في أوروبا والتعاون العالمي في مكافحة التغير المناخي.