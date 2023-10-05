السعودية: تمديد الخفض الطوعي لانتاج النفط بمليون برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر

أعلنت وزارة الطاقة السعودية استمرار الخفض الطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأت المملكة العربية والسعودية تطبيقه في يوليو 2023م، وتم تمديده لاحقًا وحتى نهاية ديسمبر، ليصبح إنتاج المملكة في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله إنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.



وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل من عام 2023م والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024م.



وأكد المصدر أن هذا الخفض الطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.