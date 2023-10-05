صندوق النقد الدولي يتوقع أن يستمر الاقتصاد الأوكراني في النمو العام المقبل



توقع صندوق النقد الدولي أن يستمر الاقتصاد الأوكراني في النمو في عام 2024، حسبما قال نائب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا ناتان إبستين.

وقال إبستين، خلال مؤتمر صحفي في كييف الأربعاء، وفقا لمراسل وكالة أوكرينفورم، إن الاقتصاد الأوكراني يتكيف مع تحديات الحرب ويظهر مرونة ملحوظة، مضيفا أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في العام المقبل.

وأشار إبستاين إلى أنه وفقا لتوقعات الصندوق، من المرجح أن يظهر الاقتصاد الأوكراني نموا من 1.3% إلى 3% هذا العام، لكن صندوق النقد الدولي لا يمكنه حتى الآن تقديم أي تقديرات نهائية.

وتتوقع وزارة الاقتصاد الأوكرانية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 4% في عام 2023.