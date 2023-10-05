صندوق النقد الدولي يتوقع أن يستمر الاقتصاد الأوكراني في النمو العام المقبل

الاقتصاد
بوابة الفجر


توقع صندوق النقد الدولي أن يستمر الاقتصاد الأوكراني في النمو في عام 2024، حسبما قال نائب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا ناتان إبستين.

وقال إبستين، خلال مؤتمر صحفي في كييف الأربعاء، وفقا لمراسل وكالة أوكرينفورم، إن الاقتصاد الأوكراني يتكيف مع تحديات الحرب ويظهر مرونة ملحوظة، مضيفا أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في العام المقبل.

وأشار إبستاين إلى أنه وفقا لتوقعات الصندوق، من المرجح أن يظهر الاقتصاد الأوكراني نموا من 1.3% إلى 3% هذا العام، لكن صندوق النقد الدولي لا يمكنه حتى الآن تقديم أي تقديرات نهائية.

وتتوقع وزارة الاقتصاد الأوكرانية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 4% في عام 2023.

 

Elfagr.org

الأكثر قراءة

أهداف مباراة الأهلي وإنبي اليوم 04-10-2023 في كأس مصر [ المارد الأحمر للنهائي ]

أهداف مباراة ريال مدريد ونابولي اليوم 03-10-2023 في دوري أبطال أوروبا [ الملكي يحكم ]

أهداف مباراة برشلونة وبورتو اليوم 04-10-2023 في دوري أبطال أوروبا [ البارسا يخطف ]

ملخص مباراة الاهلي وانبي في كأس مصر

عاجل| تحذير مهم من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

شاهد الآن ملخص مباراة برشلونة ضد بورتو اليوم 4 - 10 في دوري أبطال أوروبا

أهداف مباراة الهلال وناساجي مازاندران اليوم 03-10-2023 في دوري أبطال آسيا [ الزعيم يُهيمن ]

عاجل.. فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لوديتي زامبيا والجزائر