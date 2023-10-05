أسعار النفط ترتفع بعد إبقاء أوبك+ على تخفيضات الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس لتعوض جزءا من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة بعد أن أبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوبك+ على تخفيضات إنتاج النفط.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا إلى 85.92 دولار.



وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 84.29 دولار.



وهوت أسعار النفط بأكثر من خمسة دولارات عند التسوية أمس الأربعاء وسط تركيز على توقعات أكثر قتامة للاقتصاد الكلي وتراجع الطلب على الوقود، في أعقاب اجتماع لجنة تحالف أوبك+.