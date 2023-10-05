الانتخابات الرئاسية المقبلة| محمد سلام: السيسي وعد فأوفى.. وتأييده لولاية جديدة واجب مستحق

قال المستشار محمد سلام، عضو الهيئة العليا لحملة مواطن لدعم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ ظهوره الأول في المشهد السياسي، لم يخلف وعد، وكان واضحا من البداية، وشعر المواطن إنه قريب منه ويعبر عنه ويمثله، لأنه يشعر بمعاناته.

وأضاف سلام، في تصريحات خاصة، أن السيسي وعد المواطنين بحياة كريمة والكل شهد بأم عينه ما تم بقرى الصعيد والأماكن الأكثر احتياجا، وعد بوطن خالي من الأمراض فقضى على فيروس سي، وعد بتطهير مصر من الإرهاب وتجفيف منابعه ونرى جميعا الوضع الأمني كيف أصبح وكيف كان في السابق.

وأكد عضو الهيئة العليا للحملة، أن تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوليه فترة رئاسية جديدة، واجب مستحق علينا لأنه وقف إلى جنبنا واختار الشعب، وحان الآن رد هذا الجميل لهذا القائد الذي جعل لمصر مكانة بين الكبار والقادم أفضل في عهده وبهذا الشعب الأبي الذي لا يستطيع أحد أن يهربه أو يفرض عليه أي شئ.