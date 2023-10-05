عضو الهيئة العليا لحملة مواطن: السيسي رجل المرحلة ومصر ستنهض برجالها الأوفياء

قالت الدكتورة ناني إبراهيم، عضو الهيئة العليا لحملة مواطن لدعم مصر.. كن مع الوطن، إن الله رزق مصر بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد مخلص وملهم وفدائي يعمل ليل نهار ليبني وطن متماسك وقوي قادر على التحدي وتخطي الصعاب، مشيرة إلى أن السيسي هو رجل المرحلة، ولكن علينا جميعا أن لا نلتفت للأصوات المغرضة لتعبر مصر هذه المرحلة الدقيقة، وتنهض برجالها المخلصين والأوفياء.

وأضافت عضو الهيئة العليا للحملة، إن دعم الرئيس لا يأتي من فراغ ولا بالهوى ولكنه جاء بناء على جهد وعمل نفذ على أرض كما يرى الجميع في الداخل والخارج، موضحة أنه في عهد الرئيس السيسي، تغيرت مفاهيم كثيرة كانت راسخة لدى البعض، وهي البطء والتسويف، ونجح في إنجاز كل ما خطط له في وقت قصير وبنجاح غير مسبوق.



كان محمد فاروق، المنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، أطلق أول وأكبر حملة في الداخل والخارج من أجل دعوة ودعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكذلك دعوة كل من له حق الانتخاب بالمشاركة والإدلاء بصوته بكل حرية.