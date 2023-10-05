بث مباشر مباراة الإتفاق ضد الفتح تويتر: مشاهدة مباراة الاتفاق والفتح بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة الاتفاق والفتح بث مباشر اليوم يلا شوت

يتطلع عشاق كرة القدم العربية والعالمية بفارغ الصبر إلى موعد مباراة الاتفاق والفتح في يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي. ستنطلق هذه المباراة في تمام التاسعة مساءً وسيتم نقلها عبر قنوات السعودية الرياضية.

استاد الأمير محمد بن فهد سيكون المضيف لهذه المواجهة المهمة بين الاتفاق والفتح، حيث يسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز وتحقيق النقاط الثلاث. ويحتل الاتفاق حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، متبوعًا بقربه من الهلال المتصدر بفارق 3 نقاط فقط.

سيكون هذا اللقاء فرصة رائعة لجماهير الفريقين ومحبي الكرة في السعودية والعالم العربي لمتابعة أحداث المباراة والاستمتاع بلحظات التشويق والمنافسة الرياضية في دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتفاق والفتح في الدوري السعودي

موعد مباراة الاتفاق والفتح اليوم الخميس، الموافق 5 أكتوبر 2023 ميلادية، سيكون في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، ما يعادل الساعة 21:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 22:00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. يُنتظر أن تكون هذه المباراة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم لمتابعة الإثارة والمنافسة في دوري روشن السعودي.

أما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والفتح اليوم فستكون اس اس سي سبورت 1 اتش دي واس اس سي سبورت 1 اس دي واس اس سي سبورت 5 اتش دي واس اس سي سبورت 5 اس دي بتعليق عيسى الحربين وراشد الدوسري وعبدالعزيز الزيد.

SSC1 HD

الترددات الفضائية والأرضية القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Badr 6 26 شرق 12380 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 3/4 إرديتو 2

SSC1 SD

الترددات الفضائية والأرضية القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Badr 6 26 شرق 12380 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 3/4 مفتوح

SSC5 HD

الترددات الفضائية والأرضية القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Badr 6 26 شرق 12380 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 3/4 إرديتو 2

SSC5 SD

الترددات الفضائية والأرضية القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Badr 6 26 شرق 12380 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 3/4 إرديتو 2

مشاهدة مباراة الاتفاق والفتح بث مباشر اليوم يلا شوت

مباراة الاتفاق والفتح في دوري روشن السعودي

يتواجد فريق الفتح في المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 14 نقطة، وهو يسعى جاهدًا لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم من أجل الاقتراب من المربع الذهبي وتحقيق موسم ناجح. يُشرف على تدريب الفتح المدرب ستيفن جيرارد، الذي يسعى لتحقيق الفوز السادس لفريقه في دوري روشن السعودي هذا الموسم. حتى الآن، حقق الفريق 5 انتصارات وتعادلين وخسارة وأحرز 15 هدفًا في مرمى منافسيه، فيما استقبل 9 أهداف في مرماه، مما يجعله يحتل مكانة مرموقة في الترتيب العام.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتفاق والفتح | من هنــــا

أما فريق الاتفاق، فهو يتطلع أيضًا للفوز في هذه المباراة وتحقيق نتائج إيجابية في دوري روشن السعودي. حتى الآن، حقق الاتفاق 15 نقطة بعد 5 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة. سجل الفريق 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف، ويتميز بأداء قوي في معظم مبارياته.

يُتوقع أن تكون المباراة بين الاتفاق والفتح مثيرة ومثيرة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. وتعد المواجهات بين الفرق السعودية في دوري روشن دائمًا مليئة بالتشويق والإثارة، وهي تجمع بين النخبة من لاعبي كرة القدم في المملكة العربية السعودية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتفاق والفتح | من هنــــا

آخر مواجهة جمعت بين الاتفاق والفتح في الموسم الماضي من دوري روشن السعودي كانت في 22 مايو 2023، وانتهت بفوز الفتح برباعية نظيفة. تلك المباراة كانت منافسة شديدة وشهدت تألق بعض اللاعبين البارزين في الفريقين. والآن، مع مرور الوقت وتحسن أداء الفريقين، يمكن توقع مباراة مشوقة ومثيرة بينهما في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

