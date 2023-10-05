القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسانت جيلواز اليوم في الدوري الأوروبي 2023/2024 والتشكيل

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسانت جيلواز اليوم في الدوري الأوروبي 2023/2024 والتشكيل، إذ تعتبر هذه المباراة مفتاح عودته لسلسلة الانتصارات بعد تعرضه لخسارة غير متوقعة أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز. فريق ليفربول يسعى جاهدًا لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل تعزيز مكانته في المجموعة الخامسة من دوري الأبطال.

حاليًا، يحتل ليفربول المركز الأول في المجموعة برصيد 3 نقاط، يليه سانت جيلواز وتولوز الفرنسي بنقطة لكل منهما. لذلك، تكمن أهمية هذه المباراة في تعزيز فرص ليفربول للتأهل إلى مراحل البطولة المتقدمة.

مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، يسعى لتحفيز لاعبيه وتحفيزهم للعودة إلى سكة الانتصارات. ففريق ليفربول يقدم موسمًا جيدًا من جميع النواحي ويطمح للتألق في البطولات المحلية والقارية. هذه المباراة تأتي كفرصة لإظهار التفوق والقوة الفعلية للفريق في مسابقة الأبطال.

بهذا السياق، تعد مباراة سانت جيلواز فرصة ذهبية للاستفادة من تجربة الهزيمة الأخيرة والعمل على تصحيح الأوضاع وتحقيق النتائج الإيجابية التي يتطلع إليها الجميع. إن ليفربول يطمح في تقديم أداء مميز وتحقيق الانتصار في هذه المباراة للمضي قدمًا في مسار البطولة وتحقيق الأهداف المسطرة أمامه.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي 2024؟

تذكر أن جميع مباريات دوري الأبطال "يوروبا ليغ" يمكن متابعتها حصريًا على شبكة قنوات "بي إن سبورتس". ستتم نقل مباراة ليفربول وسانت جيلواز مباشرة عبر قناة "beIN Sports HD 1".

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي 2024؟

تتاح قناة "beIN Sports HD 1" عبر القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات، لكنها تحتاج إلى اشتراك خاص لتتمكن من متابعتها.

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11013 أفقي 27500 2/3 سهيل سات 11547 عمودي 27500 2/3

تشكيل ليفربول ضد سانت جيلواز

الحراسة خط الدفاع خط الوسط الهجوم كايمهين كيليهر ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كوستاس تسيميكاس هارفي إليوت - إندو - ريان جرافنبرخ بن داوك - داروين نونيز - ديوجو جوتا

من معلق مباراة ليفربول وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي 2024؟

سيتولى مسؤولية التعليق على مباراة ليفربول وسانت جيلواز المصري علي محمد علي عبر شاشة قناة "beIN Sports HD 1".

ويمكنك متابعة التعليق الإنجليزي للمباراة من خلال الانتقال إلى قناة "beIN Sports HD 1 English".

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي 2024؟

لا توجد سوى وسيلتين مدفوعتين لمشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي.

الوسيلة الأولى ستكون الاشتراك في تطبيق "تود" أما الأخرى فستكون من خلال الاشتراك في خدمة "بي إن كونكت".

متى موعد مباراة ليفربول وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي 2024؟

تقام مباراة ليفربول وسانت جيلواز مساء الخميس 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات.

بث مباشر مباراة ليفربول ضد سانت جيلواز تويتر

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ستكون مباراة اليوم بين نادي ليفربول ونادي سانت جيلوازي البلجيكي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في الدوري الأوروبي لموسم 2023-2024 منافسة مثيرة ومهمة للغاية. يتوجه النظر إلى ملعب آنفيلد، الذي يُعتبر معقلًا أسطوريًا لنادي ليفربول، حيث سيشهد موعدًا رياضيًا مثيرًا مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

نجد أن نادي ليفربول يتصدر مجموعته حاليًا برصيد 3 نقاط، وذلك بعد الفوز المثير الذي حققه في مباراة الافتتاح أمام نادي لاسك لينز النمساوي بنتيجة 3-1. يأتي هذا الفوز ليمنح الفريق الأحمر طموحًا كبيرًا لتحقيق فوز آخر في هذه المباراة والابتعاد بصدارة المجموعة.

نجم نادي ليفربول، محمد صلاح، يُعتبر واحدًا من أهم لاعبي الفريق وقد سجل هدفًا رائعًا في المباراة السابقة، حيث تألق بشكل لافت. يتطلع صلاح وزملاؤه إلى مواصلة الأداء الجيد وحصد المزيد من النقاط لتحقيق التقدم في هذه المسابقة الأوروبية المثيرة.

تُعتبر هذه المباراة بالغة الأهمية لكلا الفريقين. إذ يسعى نادي ليفربول بشدة إلى تحقيق الفوز وزيادة رصيده من النقاط في المجموعة، ليتأهل بقوة إلى مراحل البطولة القادمة. بينما يتعين على نادي سانت جيلوازي البلجيكي تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة لتحسين وضعه في جدول التصنيف وزيادة فرصه في التأهل.

سيكون لهذه المباراة تأثيرها على مسار مشوار الفرق في البطولة الأوروبية هذا الموسم، والجماهير متحمسة لرؤية أداء فرقها المفضلة وتشجيعها على تحقيق النجاح. اليوم سيكون يومًا خاصًا لمحبي كرة القدم وعشاق الفرقين، ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة وممتعة تضاف إلى سجل الأحداث الكروية الرائعة.