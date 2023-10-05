مشاهدة مباراة ليفربول سانت جيلواز اليوم بث مباشر يلا شوت

لقاء الدوري الأوروبي Liverpool vs Lask Linz اليوم، بث مباشر ليفربول الآن: مشاهدة مباراة ليفربول سانت جيلواز اليوم بث مباشر يلا شوت، في مواجهة اليوم، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمباراة هامة ضمن بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2023-2024، حيث سيستضيف فريق سانت جيلواز البلجيكي. يأمل الريدز في مواصلة نجاحهم بعد الفوز الأول في المباراة الافتتاحية أمام لاسك لينز النمساوي بنتيجة 3-1.

ليفربول، الذي يحتل حاليًا المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، يتطلع إلى تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في اليوروبا ليغ والمحافظة على زخمهم الإيجابي. سيتم لعب المباراة على أرضية ملعب آنفيلد رود في ليفربول، وهو المعقل الأسطوري للفريق الإنجليزي.

ليفربول يدخل المباراة بثقة كبيرة بعد أداء جيد في الدوري الإنجليزي والفوز في معظم مبارياته. يمتلك الفريق القدرة على التسجيل والابتعاد في النتيجة، وسيعتمدون على نجمهم محمد صلاح لقيادة الهجوم وتسجيل الأهداف.

بالنسبة لسانت جيلواز البلجيكي، يحتلون المركز الأول في الدوري البلجيكي ويسعون للمحافظة على هذا المكان الريادي. سيكونون خصمًا قويًا لليفربول، وسيسعون للخروج بنتيجة إيجابية من هذه المباراة.

هذه المواجهة ستكون فرصة لكلا الفريقين للتألق في البطولة الأوروبية وزيادة فرص التأهل إلى المراحل المتقدمة. من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومشوقة، وسيتطلع مشجعو كرة القدم حول العالم إلى مشاهدة هذا اللقاء المثير.

موعد مباراة ليفربول ضد سانت جيلواز اليوم في الدوري الأوروبي 2023/2024

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، نظيره فريق سانت جيلواز البلجيكي، وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر الجاري، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي موسم 2023/2024، ويحتضن ملعب " الأنفليد " معقل الريدز، أحداث مباراة ليفربول وسانت جيلواز اليوم.

ويأتي موعد مباراة ليفربول ضد سانت جيلواز اليوم في الدوري الأوروبي 2023/2024، لتبدأ في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسانت جيلواز اليوم في الدوري الأوروبي

تعد مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد سانت جيلواز اليوم في الدوري الأوروبي 2023/2024، باعتباره الحاصلة رسميًا على حق إذاعة بث مباشر جميع مباريات البطولة، لعملائها في بلاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصريًا، وكذلك عبر خدمة بين كونكت الإلكترونية التابعة لها، لذا على جميع المشتركين لديها تنزيل تردد قناة بين سبورت 1 كما يلي، لمشاهدة مباراة ليفربول وسانت جيلواز اليوم.

تردد قناة beIN sports 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

ليفربول ضد سانت جيلواز بث مباشر

تشكيل ليفربول ضد سانت جيلواز

يتوقع أن يكون تشكيل ليفربول خلال مباراة اليوم، لمواجهة فريق سانت جيلواز في الدوري الأوروبي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: كايمهين كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: هارفي إليوت - إندو - ريان جرافنبرخ.

الهجوم: بن داوك - داروين نونيز - ديوجو جوتا.

تشكيل سانت جيلواز ضد ليفربول

يأتي تشكيل فريق سانت جيلواز البلجيكي المتوقع، لمباراة ليفربول اليوم في الدوري الأوروبي 2023/2024 على النحو الآتي: