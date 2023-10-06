رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2024 عبر موقع الهجرة الأمريكية dvprogram.state.gov

رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2024، ينتظر الأشخاص الذين يرغبون في التقديم للهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بفارغ الصبر موعد فتح باب التقديم، حيث يبحثون حاليًا عن الشروط والوثائق اللازمة لضمان تسجيل صحيح عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية. تلك الخطوات الأولية حاسمة لفرصة ناجحة في اللوتري الأمريكي وتحقيق حلم العيش في الولايات المتحدة. في هذا المقال، سنقدم لكم جميع التفاصيل الضرورية لفهم كيفية التسجيل والاستعداد اللازم لهذه الفرصة الثمينة.

رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2024

يسر وزارة الخارجية الأمريكية الإعلان عن موعد تفعيل رابط التسجيل لبرنامج اللوتري الأمريكي للعام 2024. ستبدأ عملية التسجيل يوم الجمعة القادم الموافق 6 أكتوبر 2023، ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت الشرق الأمريكي (USA)، والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة. ستستمر عملية التسجيل حتى السابع والعشرين من نوفمبر 2023، مما يمنح الفرصة للأفراد للتقديم للحصول على فرصة الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

رابط تقديم اللوتري 2023

اولًا: قم بالدخول إلى موقع القرعة الرسمي. ثم قم بالضغط علي اختيار “تقديم الطلب” submit an entry. بعد ذلك قم بتسجيل كافة البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة منك مع مراعاة التسجيل باللغة الإنجليزية. ثم قم بتحميل صورة شخصية بحجم 600×600 بكسل حسب المتطلبات المحددة على الموقع. تأكد من أنك قمت بتسجيل كل فرد من أفراد العائلة الذين ترغب في إدراجهم في القرعة. بعد ملء الاستمارة بشكل صحيح ورفع الصورة الشخصية، قم بالضغط على زر “إرسال” (Submit). ستتلقى رقم تأكيد للتسجيل، حافظ على هذا الرقم جيدًا، حيث ستحتاج إليه لفحص نتائج القرعة في وقت لاحق. يمكنك التحقق من حالة طلبك بزيارة الموقع مرة أخرى واستخدام الرقم التأكيدي الخاص بك.

شروط قرعة امريكا 2024

يتم السماح بالهجرة من عدد من الدول، ولا يتم السماح بدول مثل كوريا الشمالية.

يجب أن يكون له جواز سفر حديث وساري.

يكون سن المتقدم أكثر من 18 عام.

يجب أن تتطابق معلومات جواز السفر مع جميع البيانات التي يتم تسجيلها في استمارة التقديم.

يكون له مهارات أو حرف يكون عليها طلب في السوق الأمريكي.

يجب تسجيل الحالة الاجتماعية بوضوح.

يكون الحد الأدنى من لتعليم 12 عام، التعليم الثانوي.

يجب ألا يكون ضمن قائمة الممنوعين من دخول الولايات المتحدة لفترة 5 سنوات.

تكون الصورة المرفقة ضمن المرفقات مطابقة للمعايير:ذات خلفية بيضاء بمقاس متوسط ولا يجب ارتداء نظارة فيها، ويجب كذلك أن تكون تلك الصورة حديثة.



ستُفتح بوابة التقديم على قرعة الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة المقبل، الموافق 6 أكتوبر 2023، ابتداءً من الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت الشرق الأمريكي (USA)، والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة. سيمتد فترة التقديم حتى الثامن والعشرون من نوفمبر 2023.

يأتي فوز الأفراد في اللوتري الأمريكي مع مجموعة من المزايا داخل الولايات المتحدة، مما يشجع العديد من الأشخاص على البحث عن الخطوات اللازمة للمشاركة في هذه الفرصة الفريدة. يُعلن وزارة الخارجية الأمريكية عن أسماء الفائزين في شهر مايو من كل عام بعد إجراء القرعة العشوائية.

من المهم بشكل بالغ التأكد من تقديم المعلومات الشخصية بشكل صحيح والامتثال لجميع متطلبات التسجيل المطلوبة. ننصح بمتابعة الموقع الرسمي للوتري الأمريكي بانتظام للتحقق من وجود أي تحديثات أو تعليمات إضافية.