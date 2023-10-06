بث مباشر مشاهدة قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية يلا شوت اليوم

قرعة CAF، بث مباشر مشاهدة قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية يلا شوت اليوم 2023، وعشاق كرة القدم في القارة الإفريقية يتجهون بترقب واهتمام نحو مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، حيث من المقرر أن تُجرى قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية للموسم 2023/2024. يُشارك في هاتين البطولتين الكبيرتين الرباعي المصري، حيث يمثل الأهلي وبيراميدز مصر في دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية.

فريق الأهلي، بطل البطولة السابقة، أكد تأهله إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2024/2023 بعدما قدم أداء رائعًا وفاز على فريق سان جورج الإثيوبي بمجموع المباراتين بنتيجة سباعية نظيفة.

وقام النادي الأهلي بتحقيق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي بنتيجة 3-0، حيث سجّل حسين الشحات هدفين وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث.

وأكمل الفريق الأحمر أداءه المميز بفوزه أيضًا في مباراة الإياب بأربعة أهداف نظيفة على نفس الملعب، حيث سجّل محمد مجدي أفشة هدفين، وقام كهربا بتسجيل هدفين آخرين.

بهذا التأهل، يسعى الأهلي للدفاع عن لقبه في بطولة دوري أبطال إفريقيا ومواصلة تألقه في الساحة القارية.

بث مباشر مشاهدة قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية يلا شوت اليوم 2023

بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

فريق بيراميدز يُعتبر حديثًا في ساحة بطولة دوري أبطال إفريقيا، إلا أنه تمكن بنجاح من تحقيق إنجاز كبير في مشاركته الأولى في تاريخه بالبطولة. في مباراة الذهاب أمام فريق الجيش الرواندي، تمكن بيراميدز من إجبار المباراة على التعادل السلبي.

ومع مرور الوقت، تحسن أداء بيراميدز بشكل ملحوظ، وفي مباراة الإياب التي أُقيمت على أرضية استاد الدفاع الجوي، قام الفريق بتحقيق فوز ساحق بنصف دستة أهداف، وهذا الانتصار جعله يحجز مكانًا مشرفًا بين الأندية الكبيرة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

بهذا الإنجاز الرائع، يسعى بيراميدز لتحقيق مزيد من النجاح والتألق في المنافسة الإفريقية وترسيخ وجوده في هذه البطولة المهمة.

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2023

تبدأ المراسم بقرعة الكونفدرالية في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، من ثم تبدأ مراسم سحب قرعة دوري الأبطال.

القناة الناقلة لـ قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2023

تبث فعاليات القرعة عبر شاشة بي إن سبورتس الإخبارية ومنصة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على يوتيوب.

تصنيف فرق دوري أبطال إفريقيا 2023

الأول: الأهلي المصري – الوداد المغربي – الترجي التونسي – صن داونز الجنوب أفريقي.

الثاني: بيراميدز المصري – شباب بلوزداد الجزائري – سيمبا التنزاني – بترو أتلتيكو الأنجولي.

الثالث: مازيمبي الكونغولي – الهلال السوداني – يانغ أفريكانز التنزاني – أسيك الإيفواري.

الرابع: النجم الساحلي التونسي – جوانينج جالاكسي البوتسواني – ميدياما الغاني – نواذيبو الموريتاني.

تصنيف فرق دوري أبطال إفريقيا 2023

الأول: الزمالك المصري – نهضة بركان المغربي – اتحاد العاصمة الجزائري – ريفرز يونايتد النيجيري.

الثاني: الأفريقي التونسي – مودرن فيوتشر المصري – ديابيلس الكونغولي – ساجرادا الأنجولي.

الثالث: أكاديميكا دو لوبيتو الأنجولي – دريمز الغاني – سوار الغيني – أبو سليم الليبي.

الرابع: سوبر سبورت الجنوب أفريقي – ستاد مالي – الهلال الليبي – سيخوخون الجنوب أفريقي.