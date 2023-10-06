بث مباشر: مشاهدة قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية يلا شوت اليوم 2024 (دور المجموعات)

بث مباشر: مشاهدة قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية يلا شوت اليوم 2024 (دور المجموعات)، تُعتبر قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024 حدثًا مرتقبًا في عالم كرة القدم، حيث ستجمع نخبة الأندية الكبيرة من مختلف مناطق القارة الإفريقية في تنافس شرس ومثير.

يُذكر أن الأهلي المصري كان آخر من توج بلقب البطولة بعد فوزه على الوداد المغربي في نهائي النسخة السابقة بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.

تُظهر هذه النسخة من البطولة تواجد كافة الأندية الكبيرة كالمعتاد، دون وجود مفاجآت كبيرة في الأدوار التمهيدية.

بيراميدز المصري، الذي أثبت نفسه كواحد من أقوى الأندية في السنوات الأخيرة، سيشارك في هذا السباق التنافسي. كما يعود مازيمبي الكونغولي إلى الواجهة مجددًا، مما يزيد من حماس البطولة وتنافسها المثير.

ما نظام قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024؟

كما هو معتاد في هذه البطولة، تُقسم الفرق الستة عشر التي تأهلت إلى مرحلة دور المجموعات إلى أربع مستويات مُختلفة، وذلك بناءً على أداءها في المسابقات الإفريقية في السنوات الأخيرة.

يجدر بالذكر أن قواعد القرعة لا تمنع مواجهة فريقين من نفس البلد في دور المجموعات، وبالتالي يمكن أن تحدث مواجهات داخلية بين أندية من نفس الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، تكون القرعة مفتوحة تمامًا لأي تجمع بين الأندية، باستثناء إمكانية مواجهة الفرق التي تأتي من نفس التصنيف في المجموعات. لذا، تكون جميع الخيارات متاحة ومفتوحة للاستكشاف، مما يزيد من التشويق والتنوع في المباريات.

بث مباشر: مشاهدة قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية يلا شوت اليوم 2024 (دور المجموعات)

ما تصنيف الفرق المتأهلة إلى مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024؟

التصنيف الأول: الأهلي المصري - الوداد المغربي - الترجي التونسي - صن داونز الجنوب إفريقي.

التصنيف الثاني: بيراميدز المصري - شباب بلوزداد الجزائري - سيمبا التنزاني - بترو أتلتيكو الأنجولي.

التصنيف الثالث: مازيمبي الكونغولي - الهلال السوداني - يانغ أفريكانز التنزاني - أسيك الإيفواري.

التصنيف الرابع: النجم الساحلي التونسي - جوانينغ غالاكسي البوتسواني - ميدياما الغاني - نواذيبو الموريتاني.

متى موعد قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024؟

من المقرر أن تقام قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في جنوب إفريقيا.

وتنطلق المراسم في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، الثانية عشر والنصف مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

بث مباشر: قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024