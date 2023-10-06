بث مباشر مباراة النصر ضد أبها تويتر: مشاهدة مباراة النصر وابها بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة النصر وأبها بث مباشر اليوم يلا شوت

جولة في دوري روشن Al Nassr vs Abha اليوم، بث مباشر مباراة النصر ضد أبها تويتر: مشاهدة مباراة النصر وأبها بث مباشر اليوم يلا شوت ، ونادي النصر يستعد بشكل جدي لمواجهة نادي أبها في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وتأتي هذه المباراة ذات الأهمية الكبيرة للفريق النصراوي. يسعى النصر إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة للفوز بالنقاط الثلاث والمنافسة بجدية من أجل الفوز بلقب الدوري هذا الموسم، بعد أن تعثر الموسم السابق وفشل في التتويج.

يجدد النصر تفاؤله بعد فوزه في المباراة الثانية له في دوري أبطال آسيا على نادي استقلال دوشنبه بنتيجة 3-1، وهذا يمنح الفريق دفعة إيجابية وثقة إضافية قبل المواجهة المهمة أمام نادي أبها في الدوري السعودي.

تترقب جماهير الكرة على مستوى العالم بفارغ الصبر المباراة الكبيرة والحاسمة في دوري روشن السعودي للمحترفين، وتحديدًا في المملكة العربية السعودية، حيث سيتقابل فريق النصر وفريق أبها. ستجرى هذه المباراة المهمة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

يترقب عشاق اللعبة هذا اللقاء بشغف، حيث ستكون فرصة للاستمتاع بعرض كرة القدم الرائع ولرؤية قوى الفريقين يتنافسون على النقاط وتحقيق الانتصار في هذه المرحلة المهمة من المسابقة.

موعد مباراة النصر وأبها اليوم في الدوري السعودي

تقام مباراة النصر وأبها على ملعب جامعة الملك سعود يوم الجمعة القادمة الموافق 6 أكتوبر 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية الناقل الحصري للدوري السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها في الدوري السعودي

تُعتبر قناة الرياضية السعودية (SSC) المنصة الرئيسية التي تبث بشكل مباشر جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم، بما في ذلك الدوري السعودي وكأس الملك السعودي والبطولات الأخرى. تقدم القناة هذه المباريات عبر قنواتها المفتوحة وأيضًا عبر القنوات المشفرة التي تتطلب اشتراكًا شهريًا أو سنويًا.

من المتوقع أن تكون المباراة بين النصر وأبها اليوم متاحة للمشاهدين عبر قناة الرياضية السعودية SSC المفتوحة، بالإضافة إلى توفر تغطية مشفرة للمباراة على قناة SSC 1 لأولئك الذين يمتلكون اشتراكًا مشفرًا.

تردد قناة الرياضية السعودية SSC المفتوحة تردد قناة الرياضية السعودية SSC 1 القمر الصناعي: عرب سات تردد القناة: 11747 الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مفتوحة القمر الصناعي: نايل سات تردد القناة: 12523 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4 مشفرة

التشكيل المتوقع لنادي النصر

الخطة اللاعب حراسة المرمى نواف العقيدي خط الدفاع غيسلان كونان خط الدفاع محمد الفتيل خط الدفاع إيميريك لابورت خط الدفاع سلطان الغنام خط الوسط مارسيلو بروزوفيتش خط الوسط عبدالله الخيبري خط الوسط أوتافيو دا سيلفا خط الوسط عبدالرحمن غريب خط الهجوم كريستيانو رونالدو خط الهجوم ساديو ماني

أرقام النصر وأبها في دوري روشن

في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، يتصدر فريق النصر قائمة الفرق الأعلى تهديفًا برصيد 24 هدفًا، مما يجعله أحد أخطر الفرق هجوميًا في البطولة. لكنه في الوقت نفسه تلقى 10 أهداف، مما يظهر تواجده في المركز الأول في تسجيل الأهداف ولكنه يواجه بعض الضعف في الدفاع.

رابط مشاهدة مباراة النصر وأبها بث مباشر | اضغط هنا

بدأ النصر مشواره في الدوري بنتيجة سلبية بخسارتين متتاليتين أمام الاتفاق والتعاون. ثم تحسن أداء الفريق بشكل ملحوظ حيث حقق انتصارات متتالية في 6 مباريات، منها فوز بخمسة أهداف نظيفة على الفتح وفوز بخمسة أهداف مقابل هدف على الحزم.

من جهة أخرى، يمر فريق أبها بمرحلة صعبة في البطولة، حيث يحتل المركز السادس عشر في الترتيب العام. حصل أبها على 6 نقاط فقط من 8 مباريات، وهذا يعكس صعوبة الموسم بالنسبة له.

رابط مشاهدة مباراة النصر وأبها بث مباشر | اضغط هنا

لم يكن أداء فريق أبها جيدًا حتى الآن، حيث سجل فقط 5 أهداف واستقبل 14 هدفًا. تعاقبت النتائج السلبية على الفريق، وتعرض للخسارة في 6 مباريات متتالية بعد الفوز الوحيد على الرائد بهدف نظيف. هذا الموقف يجعل مشوار الفريق في البطولة محفوفًا بالمخاطر، حيث يسعى جاهدًا لتجنب الهبوط إلى دوري يلو، الدرجة الأولى السعودية.