بث مباشر الاتحاد ضد الاهلي يلا شوت آلحين ( 0 - 1 ) الشوط الثاني| كورة لايف مشاهدة مباراة الإتحاد والأهلي بث مباشر يلا شوت اليوم {الراقي يسيطر}

مشاهدة مباراة الإتحاد والأهلي بث مباشر يلا شوت اليوم

ديربي جدة في روشن Al-Ittihad -Al-Ahly اليوم، بث مباشر الاتحاد ضد الاهلي يلا شوت| مشاهدة مباراة الإتحاد والأهلي بث مباشر يلا شوت اليوم، لعشاق كرة القدم في العالم العربي، يعتبر ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي من أبرز المواعيد الرياضية المرتقبة في التقاويم الرياضية. هذا الديربي الذي سيقام في ملعب "الجوهرة المشعة" يأتي بعد غياب دام لموسم كامل، ويعد حدثًا رياضيًا هامًا سيجمع بين الأندية الكبيرة والمنافسة القوية.

الراقي يسيطر علي مجريات الشوط الأول

في مباراة الديربي المثيرة التي جرت اليوم السبت في إطار الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي، شهدنا تفوق نادي الأهلي على منافسه الاتحاد بهدفٍ دون رد في الشوط الأول ، وفي الدقيقة الـ31 من عمر المباراة، برز أداء استثنائي للنجم فرانك كيسيه، حيث استلم الكرة ببراعة داخل منطقة الجزاء وأبدع في تسديدها بقوة ودقة عالية، لتسكن الكرة شباك الخصم ببراعة. بهذا الهدف الرائع، سجل فرانك كيسيه الهدف الأول لنادي أهلي جدة ومنحه التفوق في المباراة ، بفضل هذا الأداء البارز، أكد فرانك كيسيه مهارته الكبيرة وقدرته على تقديم الأداء الاستثنائي في لحظات الضغط، مما ساهم بشكل كبير في تحقيق النصر لفريقه في هذا اللقاء الحاسم.

تغطية مباراة الاتحاد والأهلي بث مباشر اليوم

تنتظر جماهير كرة القدم العربية بفارغ الصبر موعد القمة الكبيرة في دوري روشن، وهي مباراة بين فريقي الاتحاد والأهلي السعوديين. يعد هذا اللقاء من أبرز المباريات في الموسم الكروي، حيث يتنافس الفريقان على الصدارة ومحاولة تحقيق الفوز للمضي قدمًا نحو تحقيق البطولة. إليكم كل ما تحتاجون معرفته حول هذه المواجهة المثيرة.

مشاهدة مباراة الإتحاد والأهلي بث مباشر يلا شوت

تُقدم مجلة "بوابة الفجر" بث مباشر لمباراة الديربي بين الاتحاد والأهلي اليوم الجمعة، الموافق 6 أكتوبر لعام 2023. يأتي هذا البث المباشر ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري السعودي للمحترفين "روشن" للموسم 2023-2024، والتي ستُقام على أرضية ستاد "مدينة الملك عبد الله الرياضية، الجوهرة المشعة"، معقل الفريق الاتحادي ، وستنطلق المباراة بدايةً من الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة. هذا اللقاء المثير سيكون فرصة لمحبي كرة القدم لمتابعة أحداثها والتشجيع على فرقهم المفضلة والاستمتاع بأجواء الديربي المميزة.

يأتي الاتحاد في المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، وهو يسعى بشدة لتحقيق الانتصار في هذه المباراة للمنافسة على الصدارة والاقتراب من الهلال الذي يتصدر الترتيب. من جهة أخرى، يحتل الأهلي المركز السابع برصيد 16 نقطة ويتطلع إلى تحقيق الفوز لتحسين موقعه في الترتيب ولتقليل الفارق بينه وبين الفرق الكبيرة.

يعد هذا الديربي اختبارًا حقيقيًا للمدرب الألماني ماتياس يايسله وفريقه الأهلي، حيث يسعون للعب بشكل جيد بعد تعثرهم في المباريات الأخيرة. ومن جهة أخرى، يتعين على الاتحاد العمل بجدية للحفاظ على مكانه في المقدمة والمنافسة على اللقب.

سيكون هذا الديربي مناسبة رياضية مثيرة ومشوقة لعشاق كرة القدم، ومن المتوقع أن تشهد المدرجات حضورًا جماهيريًا كبيرًا من مشجعي الفريقين. سيكون هذا اللقاء مثيرًا وممتعًا للمشاهدين وسيثير حماس الجماهير والمتابعين حول العالم العربي.

ما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي 2024؟

يمكن متابعة مباراة الاتحاد والأهلي عبر القنوات المفتوحة فقط إذا كنت داخل المملكة العربية السعودية ، وستقوم قناة SSC1 SD بنقل مباراة الديربي في مدينة جدة مجانًا، ولكن ستكون البث بتقنية صورة عادية ومن دون استوديو تحليلي أو تغطية حية للمباراة.

يرجى مراعاة هذه المعلومة إذا كنت تخطط لمتابعة المباراة من خارج المملكة العربية السعودية، حيث قد تحتاج إلى وسائل أخرى لمتابعة التحليلات والتغطية الحية للمباراة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي 2024؟

لمتابعة مباراة الديربي المثير بين الاتحاد والأهلي خارج المملكة العربية السعودية بتقنية صورة عالية الدقة HD، يتعين عليك الاشتراك في باقة قناة SSC1 HD المشفرة. هذه الباقة تضمن لك تجربة مشاهدة فائقة الجودة للمباراة وتغطية شاملة قبل وبعد اللقاء.

ولكي تستطيع مشاهدة المباراة عبر قناة SSC1 HD، ستحتاج أيضًا إلى جهاز استقبال GOBX لفك التشفير والوصول إلى القناة المشفرة. بهذه الطريقة، ستتمكن من الاستمتاع بكل تفاصيل المباراة ومتابعة أحداثها بجودة عالية الوضوح في أي مكان خارج المملكة العربية السعودية.

مشاهدة مباراة الإتحاد والأهلي بث مباشر يلا شوت اليوم

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي 2024؟

قناة SSC 1 HD الناقلة مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي بث مباشر في الدوري السعودي 2024، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

SSC1 HD

الترددات الفضائية والأرضية القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Badr 6 26 شرق 12380 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 3/4 إرديتو 2

SSC1 SD

الترددات الفضائية والأرضية القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Badr 6 26 شرق 12380 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 3/4 مفتوح

SSC5 HD

الترددات الفضائية والأرضية القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Badr 6 26 شرق 12380 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 3/4 إرديتو 2

SSC5 SD

الترددات الفضائية والأرضية القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Badr 6 26 شرق 12380 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 3/4 إرديتو 2

La 7 Italia Sport Klub 1 HD Slovenija Cosmote Sport 3 HD Sportdigital TV8.5 Turkey Polsat Sport Premium 2 HD Spiler 1 TV Max Sport 3 HD S Sport 1 HD Azam Sports 2 HD SPOTV 10 Play Sport TV6 Portugal QQ Sports Live FOX Sport USA Shahid VIP

متى موعد مباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي 2024؟

موعد مباراة الديربي المثير بين الاتحاد والأهلي هو يوم الجمعة الموافق السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وستُلعب هذه المباراة على أرض ملعب "الجوهرة المشعة".

سيتم بدء المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

سيتم توفير التعليق على مجريات هذه المباراة عبر قناة SSC1 SD من خلال المعلق عبدالعزيز الزيد.

رابط مشاهدة مباراة الإتحاد والاهلي بث مباشر | اضغط هنا

أما عبر قناة SSC1 HD، ستكون هناك خيارات متاحة للمشاهدين، حيث يمكنك الاختيار بين المعلقين فهد العتيبي عبر القناة الصوتية الأولى، أو رؤوف خليف عبر القناة الصوتية الثانية. ستتاح لك هذه الخيارات للاستمتاع بتعليقك المفضل أثناء مشاهدة المباراة بجودة عالية الوضوح.

تعد مباراة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي من أبرز المواجهات المثيرة في الدوري السعودي للمحترفين 2024. ومن الملفت للنظر أنها المرة الأولى التي تشهد فيها الفرق القمة قيمة سوقية متساوية تقريبًا، حيث وصلت قيمة الفريقين إلى نحو 400 مليون يورو، وذلك بسبب التعاقدات الكبيرة التي قام بها الفريقان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. هذا يشير إلى النجاح الكبير الذي حققه الدوري السعودي في جذب نجوم كبار عالميًا.

الأهلي يدخل المباراة وهو في المركز السادس برصيد 16 نقطة، ويسعى للفوز بها من أجل التقدم في جدول الترتيب ومنافسة الأندية الكبار على لقب الدوري. ويتميز الأهلي بقوة هجومية كبيرة بفضل وجود لاعبين مثل رياض محرز وسانت ماكسيمان وروبرتو فيرمينو، مما يجعله مرشحًا لتسجيل الأهداف في هذه المباراة.

رابط مشاهدة مباراة الإتحاد والاهلي بث مباشر | اضغط هنا

من ناحية أخرى، يحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 19 نقطة، ويسعى للفوز بالمباراة ليصبح في صدارة جدول الترتيب ويواصل مطاردة الهلال. يعيش الفريق حالة من التفاؤل بعد عودة العديد من اللاعبين المهمين من الإصابة، مثل كريم بنزيمة وحمد الله وكورونادو. هؤلاء اللاعبون سيقدمون خيارات إضافية للفريق ويعززون من فرصه في تحقيق الفوز.

تاريخيًا، لعب الاتحاد والأهلي 29 مباراة في دوري المحترفين، ويتفوق الأهلي في عدد الانتصارات بـ 11 مباراة مقابل 9 انتصارات للاتحاد، وتعادلا في 8 مباريات. وبغض النظر عن الإحصائيات، فإن مباراة الديربي دائمًا تكون مليئة بالإثارة والتنافس، ومن المؤكد أن جماهير الفريقين ستترقبان بشوق هذه المواجهة المثيرة.

بالنظر إلى القيمة السوقية الكبيرة للفريقين والأداء الجيد الذي يظهرانه في الموسم الحالي، يُتوقع أن يكون هذا الديربي خاصًا ومميزًا وسيشهد منافسة شرسة بين اللاعبين والفرق الفنية. إنها مناسبة رائعة لعشاق كرة القدم لمتابعة هذا اللقاء المميز بين الاتحاد والأهلي.