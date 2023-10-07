بـ5 آلاف صاروخ وقذيفة... حماس تطلق عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي

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بوابة الفجر

أعلن محمد الضيف القائد العام لـ "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، عن بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.

وقال الضيف، في بيان: إن "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وأضاف القائد العام لكتائب القسام: بأنه "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".

وحض الشعب الفلسطيني على "إخراج بنادقهم اليوم، ومن لا يملك بندقية فليخرج سكينا أو ساطورا أو بلطة".

وتابع: "إخوتنا في المقاومة الإسلامية في لبنان وسوريا والعراق وإيران، هذا اليوم هو الذي ستلتحم به الجبهات والرايات".

كما حث قائد "كتائب القسام" "الجزائر والمغرب والأردن ومصر وبقية الدول العربية على التحرك وتلبية النداء"، مؤكدًا أن "الأوان لأن تتحد المقاومة العربية قد آن".

ويأتي ذلك بعد أن أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

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