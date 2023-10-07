الجيش الإسرائيلي يعلن حالة التأهب.. ويستدعي قوات الاحتياط

العدو الصهيوني
بوابة الفجر

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، حالة التأهب للحرب، بعد عملية مشتركة شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل.

وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أنه يهاجم أهدافا تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه "قبل نحو ساعة نفذت حركة حماس عملية مشتركة، شملت إطلاق صواريخ وتسلل إرهابيين إلى داخل أراضي إسرائيل".

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "بدء مهاجمة أهداف لحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة"، وذلك ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها الحركة ضد إسرائيل.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يعلن حالة التأهب للحرب، ففي الساعة الأخيرة، بدأ إطلاق كثيف للصواريخ من غزة على الأراضي الإسرائيلية، وتغلغل الإرهابيون داخل الأراضي الإسرائيلية في عدد من المواقع المختلفة".

وأضاف أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يقوم الآن بمهاجمة أهداف لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة"، منوّها بأن "حماس هي صاحبة السيادة في قطاع غزة، وهي التي تقف وراء هذا الهجوم، وستتحمل نتائجه".

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