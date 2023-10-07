ردًا على طوفان الأقصى.. الجيش الإسرائيلي يطلق عملية "السيوف الحديدية" في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن إطلاق عملية عسكرية "السيوف الحديدية"، ضد حركة حماس في قطاع غزة.

ومن جانبه، قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "الجيش يطلق السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة".

وكشف أدرعي، أن "عشرات الطائرات الحربية تشن غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة لاحقة: "حماس بدأت بهجوم ضد دولة إسرائيل. منذ ساعات الصباح تم إطلاق نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو دولة إسرائيل، بالإضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات".

وتابع: "تم استدعاء قوات كبيرة إلى منطقة الجنوب والإعلان عن حالة استثنائية في الجبهة الداخلية حتى 80 كلم، الإعلان عن تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط".

وتأتي "السيوف الحديدية" ردا على عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنها وبدأها الجناح المسلح لحماس، صباح اليوم السبت، حيث شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى داخل أراضي إسرائيل.