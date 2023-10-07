إعلام إسرائيلي: حماس أسرت أكثر من ٣٥ جنديا ومستوطنا إسرائيليا

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بوابة الفجر

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حركة حماس أسرت أكثر من ٣٥ جنديا ومستوطنا إسرائيليا.

وأفادت وسائل إعلامية، اليوم السبت، بإطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مسلحين من غزة دخلوا الأراضي الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلامية، إصابة 15 فلسطينيين بجروح بينهم حالات خطيرة بنيران الجيش الاسرائيلي في جنين.

وقد أصدر الجيش الإسرائيلي، بيانًا قال فيه إنه قصف مواقع لتنظيم الجهاد في قطاع غزة، ومقتل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وأفادت وسائل إعلامية، بارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 12 قتيلا وقوات إسرائيلية خاصة تقتحم مدينة نابلس

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