نتنياهو: نحن في حالة حرب.. وسنرد بقوة لم يعرفها أحد من قبل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إننا في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، مؤكدًا سنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل.

وأضاف نتنياهو: "صباح اليوم باكرا قامت حماس بالهجوم ضد إسرائيل، ووجهت تعليماتي بتطهير البلدات الإسرائيلية من المخربين".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، "أوعزت بتجنيد الاحتياط وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء اسرائيل من قبل"، داعيًا الإسرائيليين إلى الانصياع إلى التعليمات، زاعمًا: "سننتصر في هذه الحرب".

وكانت كتائب القسام أعلنت بدء عملية "طوفان الأقصى" صباح اليوم، وقال القائد العام للكتائب محمد الضيف إن "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

ودعا الضيف "المقاومة الإسلامية في لبنان والعراق وسوريا واليمن إلى الالتحام مع مقاومة فلسطين".

وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين، حيث اقتحموا مستوطنة سديروت واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.

وفي غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على مواقع في القطاع.