حملة مواطن

حملة مواطن تدين الاعتداءات الإسرائيلية.. وتطالب بوقف التصعيد من جانب الاحتلال

عربي ودولي
شعار حملة مواطن
شعار حملة مواطن

أدانت حملة مواطن لدعم مصر، الانتهاكات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، وعملية التصعيد الغير مبرر والمخالف للمواثيق والقوانين الدولية.

ودعت حملة مواطن، الجانب الإسرائيلي بالالتزام بضبط النفس وعدم التصعيد وجر الصراع إلى مستوى يؤدي إلى انفجار قد يؤثر على جهود التهدئة، مؤكدة أن ما قامت به فصائل المقاومة صباح اليوم ما هو إلا رد على التجاوزات المستمرة في حق الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والحق، والاستفزازات المتكررة من قوات الاحتلال والمستوطنين.

كما أشادت حملة مواطن، بحكمة مصر وتعاملها مع الأحداث الذي وقعت صباح اليوم، وتواصلها مع الأطراف المعنية لوقف التصعيد بين الجانبين ووقف حدة العنف والحفاظ على المدنيين وإعادة الهدوء مرة أخرى والعمل على تحقيق وإرساء السلام بين الجانبين.

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