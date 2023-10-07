مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر اليوم يلا شوت

جولة إسبانية بين Real Madrid CF VS Osasuna اليوم، بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد اوساسونا تويتر: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر اليوم يلا شوت، في مباراة مثيرة من المتوقع أن تقام على ملعب سانتياغو برنابيو، سيواجه ريال مدريد فريق أوساسونا في إطار الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني لعام 2024. ستكون هذه المباراة فرصة ثمينة للفريقين لتحقيق النقاط الثلاث وتحسين موقعهما في جدول ترتيب الدوري.

بالنسبة لفريق ريال مدريد، سيدخل اللقاء بعد عودته المثمرة من مباراته في دوري أبطال أوروبا حيث تغلب على نابولي بنتيجة 3-2. هذا الفوز سيعزز من حالة الثقة داخل الفريق ويمنحهم الدافع لمواصلة التفوق في الدوري الإسباني.

بالنظر إلى جدول ترتيب الدوري الإسباني، يحتل ريال مدريد المركز الأول برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن الوصيف برشلونة الذي كان حامل اللقب الأخير. سيكون هذا اللقاء فرصة مهمة لريال مدريد للحفاظ على صدارته وزيادة الفارق بينه وبين منافسيه في سباق اللقب.

من ناحية أخرى، يحتل أوساسونا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط. على الرغم من مركزهم الحالي، إلا أن أوساسونا دائمًا ما يكون لهم كلمة على صعيدي المنافسات، وقد أظهروا قدرة كبيرة على مفاجأة الفرق الكبيرة في المواجهات المباشرة.

من المتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة وممتعة حيث سيسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. يمكن أن تكون هذه المواجهة تحديًا لكل من ريال مدريد وأوساسونا، وسيكون لديهما الفرصة لإظهار أفضل ما لديهما على ملعب سانتياغو برنابيو.

بالنظر إلى أداء الفريقين في الأسابيع الأخيرة، يمكن توقع مباراة مثيرة تحمل في طياتها الكثير من الإثارة والتشويق. سيكون لدى ريال مدريد ميزة اللعب على ملعبه وأمام جماهيره، وهو ما قد يكون له تأثير إيجابي على أداء الفريق.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني 2024؟

للمشجعين الذين يرغبون في متابعة هذه المباراة المثيرة بين ريال مدريد وأوساسونا، يجب أن يكونوا على دراية بأن المباراة ستكون منقولة حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس". هذه الشبكة هي الناقل الحصري للدوري الإسباني في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بالتحديد، ستتم نقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3 المخصصة لنقل مباريات الليغا. سيكون لديكم الفرصة لمشاهدة هذا اللقاء الحاسم بجودة عالية وبتعليق محترف يساعدكم على الاستمتاع بكل لحظة من المباراة.

لذا، إذا كنتم من عشاق كرة القدم وترغبون في متابعة أداء ريال مدريد وأوساسونا في هذه المواجهة المهمة، تأكدوا من الاشتراك في خدمة بي إن سبورتس أو التحقق من توافرها لديكم قبل المباراة، حتى لا تفوتوا فرصة مشاهدة هذا اللقاء الرياضي المميز.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر اليوم يلا شوت

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني 2024؟

قناة "beIN Sports HD 3" متاحة عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:

beIN Sports HD 3

الترددات الفضائية والأرضية القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat 8 West B 8 غرب 11013 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2 Es’hail 1 25.5 شرق 11547 عمودي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2

Setanta Sports 2 Eurasia HD Digi Sport 2 HD Romania beIN Sports Fr 5 HD max Eleven Sports 2 HD Arena Sport 1 HD SLV LaLiga TV Bar Movistar LaLiga 2 Movistar LaLiga HD Polsat Sport Premium 1 HD Eleven Sports 2 HD portugal Arena Sport 6 HD Croatia Spiler 2 TV Premier Sports 2 HD S Sport 1 HD SuperSport LaLiga HD Arena Sport 3 HD Premium Serbia

من معلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني 2024؟

سيتولى المعلق أحمد البلوشي مهمة التعليق على مجريات مباراة ريال مدريد وأساسونا في الدوري الإسباني 2024.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني 2024؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأوساسونا من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو عبر خدمة "بي إن كونكت".

متى موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني 2024؟

تقام مباراة ريال مدريد وأوساسونا مساء السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في العاصمة الإسبانية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السادسة والربع بتوقيت دولة الإمارات.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا

تقترب مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني بخطوات سريعة، ويتطلع الفريق الملكي بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى مواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا | اضغط هنــــا

وقد استعاد ريال مدريد صدارة جدول الترتيب في الجولة السابقة، استفادةً من تعادل فريق برشلونة مع نظيره ريال مايوركا. وقد لعب ريال مدريد هذا الموسم 8 مباريات في الدوري، حقق الفوز في 7 منها وتعرض لهزيمة واحدة على يد أتلتيكو مدريد.

من جهته، يسعى فريق أوساسونا إلى تحسين أدائه وتقديم أداء جيد في الدوري بهدف التأهل إلى المراكز المتقدمة في جدول الترتيب. وقد نجح أوساسونا مؤخرًا في استعادة زخم الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية ونقص النقاط.

فاز أوساسونا في المباراة الأخيرة على حساب ديبورتيفو ألافيس، مما ساهم في استعادة جزء كبير من الثقة قبل مواجهة ريال مدريد اليوم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا | اضغط هنــــا

في هذا السياق، يطمح أوساسونا في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته مع ريال مدريد اليوم، وهذا قد يساعده على زيادة الثقة وتحسين موقفه في جدول الترتيب.

على الجانب الآخر، كانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين في بطولة كأس ملك إسبانيا الأخيرة، حيث حقق ريال مدريد اللقب بعد فوزه بهدفين مقابل هدف. تلك المباراة كانت منافسة شرسة، وقد تكون مباراة اليوم فرصة لأوساسونا للرد على هذه الهزيمة وإظهار تقدمهم في الدوري الإسباني.

بهذا، يُتوقع أن تكون مباراة ريال مدريد وأوساسونا مثيرة ومليئة بالتنافس، ويترقب المشجعون معرفة الفائز في هذا الاجتماع المهم في عالم كرة القدم الإسبانية.