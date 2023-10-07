بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا اليوم ( 1 - 0 ) في الدوري الإسباني.. يلا شوت {بيلينغهام يتقدم}

مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر يلا شوت اليوم

لقاء في الليجا بين Real Madrid CF VS Osasuna اليوم، بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا اليوم في الدوري الإسباني.. يلا شوت، مشاهدة بث مباراة ريال مدريد وأوساسونا مباشرة اليوم السبت، الموافق 7 من شهر أكتوبر لعام 2023، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم في موسم 2023-2024. ستُقام هذه المباراة على أرضية ستاد "سانتياجو بيرنابيو"، المعقل الرئيسي لفريق ريال مدريد الإسباني الذي يشرف عليه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

بيلينغهام يسجل الهدف الأول للملكي أمام أوساسونا

في الدقيقة التاسعة، سجَّل جود بيلينجهام هدفًا رائعًا لفريق ريال مدريد. جاء هذا الهدف بعد تمريرة دقيقة من لوكا مودريتش إلى داني كارفاخال الذي قام بالتمهيد لبيلينجهام، وبعد ذلك قام بيلينجهام بتسديد كرة قوية بقدمه اليسرى في شباك الضيوف ، وفي الدقيقة الرابعة، شهدنا تبادلًا رائعًا للكرة بين فيرناندو فالفيردي وخوسيلو، وفي النهاية قام خوسيلو بتقديم عرضية لكنها لم تصل للمهاجم الأوروجوياني ، وفي الدقيقة الرابعة أيضًا، تعرَّض بيلينجهام لمخالفة وسط الملعب بعد محاولته المرور من لاعب وسط فريق أوساسونا جارسيا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا اليوم

من دواعي سرِّنا أن نعلمكم أن "بوابة الفجر" ستقدم بثًا مباشرًا لمباراة ريال مدريد وأوساسونا، اليوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023. ستكون هذه المباراة جزءًا من الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم 2023-2024. ستُقام المباراة على أرضية ستاد "سانتياجو بيرنابيو"، المعقل الشهير لفريق ريال مدريد الذي يتولى تدريبه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ، وستبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة. يمكنكم متابعة هذا اللقاء المثير والتشجيع على فريقكم المفضل عبر البث المباشر الذي ستقدمه "بوابة الفجر". تفضلوا بمتابعة التفاصيل والأحداث الهامة خلال هذه المواجهة الرياضية ، وموعد انطلاق المباراة سيكون في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، وستكون هذه المواجهة من العيار الثقيل بين الفريقين.

لا تفوت فرصة مشاهدة مباراة ريال مدريد وأساسونا بث مباشر هذه المباراة الحماسية والمثيرة التي ستجمع بين ريال مدريد وأوساسونا، حيث ستتيح لك فرصة متابعة الأكشن والإثارة مباشرة من ملعب "سانتياجو بيرنابيو". لن ترغب في تفويت هذه المباراة المثيرة بين فريقين من أشهر الأندية في إسبانيا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأساسونا في الدوري الإسباني بث مباشر

حقق فريق ريال مدريد انتصارًا مهمًا للغاية في ملعب دييجو أرماندو مارادونا على حساب نابولي، في مباراة انتهت بنتيجة 3-2 لصالح الفريق الملكي. شهدت هذه المباراة تألقًا واضحًا من قبل الصفقة الصيفية البارزة جود بيلينجهام، الذي سجل هدفًا رائعًا وقدم أداءً مميزًا على الملعب.

قاد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، فريقه ببراعة في هذه المباراة، واعتمد على مجموعة من نجومه المتألقين، بالإضافة إلى عودة الجناح البرازيلي السريع فينيسيوس جونيور إلى التشكيلة الأساسية.

يحتل ريال مدريد حاليًا صدارة الدوري الإسباني قبل انطلاق الجولة التاسعة، برصيد 21 نقطة، ويتقدم بفارق نقطة واحدة على برشلونة، الغريم التقليدي. بالنسبة لفريق أوساسونا، يحتل المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

سجل ريال مدريد انتصارات متتالية، حيث بدأت بعد هزيمته في الديربي أمام أتلتيكو مدريد، حيث فاز على لاس بالماس بهدفين نظيفين، ثم حقق انتصارًا كبيرًا خارج ملعبه أمام جيرونا بثلاثية نظيفة. وعلى الرغم من الهزيمة في مباراة نابولي في دوري أبطال أوروبا، إلا أن الأداء كان رائعًا من جانب الفريق الملكي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر في الدوري الإسباني

تشكيل ريال مدريد اليوم

في حراسة المرمى كيبا في خط الدفاع كارفاخال - فران جارسيا - روديجر - ميندي في خط الوسط بيلينجهام - كروس - فالفيردي في خط الهجوم فينيسيوس - خوسيلو - إبراهيم دياز

تشكيل أوساسونا ضد الريال

حراسة المرمى هيريرا. خط الدفاع مونكايولا - أدريان - دافيد جارسيا - خوان كروز. خط الوسط موي جوميز - تورو - أيمار أوروز. خط الهجوم عبد الصمد الزلزولي - بينيا - كيكي جارسيا.

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موعد ومعلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا

من المتوقع أن يشهد ملعب سانتياجو برنابيو يوم السبت مواجهة شرسة بين فريق ريال مدريد وفريق أوساسونا، ضمن إطار الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2023-2024. ستكون هذه المباراة محور اهتمام مشجعي الفريقين وعشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم.

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فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، يتطلع إلى مواصلة نجاحاته في الدوري الإسباني والحفاظ على صدارة جدول الترتيب. حاليًا، يحتل ريال مدريد المركز الأول في الدوري برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الوصيف.

على النقيض من ذلك، يسعى فريق أوساسونا لتحسين موقعه في جدول الترتيب والصعود إلى المراكز العليا. بالنظر إلى أداء الفريق في المواسم الأخيرة، فإنه دائمًا ما يكون لديه القدرة على إثارة المفاجآت وصد الفرق الكبيرة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا | اضغط هنــــا

من المهمية بمكان بالنسبة لكلا الفريقين تحقيق الفوز في هذه المباراة للمضي قدمًا في مشوارهم في الدوري الإسباني. يعتمد ريال مدريد على مجموعة من النجوم واللاعبين المميزين، وقد شهدت مباراتهم مؤخرًا عودة الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى التشكيلة الأساسية بعد إصابة.

المباراة الأخيرة بين الفريقين في بطولة كأس ملك إسبانيا انتهت بفوز ريال مدريد 2-1، حيث حققوا اللقب بعد هذا الانتصار.

سيتم نقل المباراة على قناة beIN Sports 3، وسيكون التعليق الصوتي للمباراة من قبل المعلق الرياضي المعروف أحمد البلوشي. يمكن لمشجعي الفريقين متابعة هذه المواجهة الشيقة من خلال هذا البث المباشر والاستمتاع بمهارات اللاعبين وتوتر المباراة.