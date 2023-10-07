بث مباشر مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي تويتر: كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الاهلي بث مباشر اليوم يلا شوت [الدوري المصري]

مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الاهلي بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي تويتر: مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الاهلي بث مباشر اليوم يلا شوت، ويتطلع نادي الزمالك إلى تحقيق أول انتصار له في مسابقة الدوري المصري لعام 2024 عندما يواجه نادي البنك الأهلي في المباراة التي ستُقام على استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الثالثة.

يأمل الفريق الأبيض في تحقيق نتائج إيجابية بعد التعادل في المباراتين الأوليتين مع نادي بيراميدز ونادي المقاولون. وقد تمكن الزمالك مؤخرًا من الفوز على فريق أرتا سولار بنتيجة 4-1 في منافسات الكونفدرالية، مما ساهم في تأهله لدور المجموعات.

مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الاهلي بث مباشر اليوم يلا شوت

وتقدم «بوابة الفجر» بث مباشر لمباراة الزمالك والبنك الأهلي، اليوم السبت الموافق 7 من شهر أكتوبر الجاري 2023، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز «دوري النيل» هذا الموسم 2023-2024، والتي تقام على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

تُعتبر هذه المباراة فرصة مثالية للزمالك لتحقيق الانتصار في الدوري المحلي أمام جماهيره، حيث يسعى الفريق إلى تقليل الفارق النقطي مع الغريم التقليدي الأهلي الذي بدأ الموسم بانتصارين متتاليين. تعد هذه المواجهة فرصة للزمالك لمواصلة المنافسة على لقب الدوري المصري على الرغم من التحديات التي تواجهه.

من ناحية أخرى، يجب على نادي البنك الأهلي استعادة توازنه بعد الخسارتين الأوليتين في بداية الموسم أمام نادي طلائع الجيش ونادي بيراميدز. إذا لم يحقق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، قد تتعرض مكانة المدرب بابا فاسيليو مع الفريق للخطر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري 2024

كما هي العادة، مباراة الزمالك والبنك الأهلي ستكون منقولة عبر قناة "OnTime Sports HD 1" المفتوحة للجماهير من حول العالم.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

OnTime Sport HD 1

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري 2024

قناة "أون تايم سبورتس" المصرية متاحة مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد الآتي:

تردد قنوات أون تايم سبورت

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

معلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري 2024

حسب ما تم الإعلان عنه من قبل أون تايم سبورتس، فإن المعلق الشهير محمد الكواليني هو من سيتولى التعليق على مجريات مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

البث المباشر لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري 2024

مباراة الزمالك والبنك الأهلي ستكون متاحة مجانًا عبر الإنترنت وذلك من خلال حساب كورة بلس على يوتيوب وفيس بوك.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري 2024

تقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي يوم السبت 7 أكتوبر 2023 على ستاد القاهرة الدولي.

السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة بتوقيت دولة الإمارات، موعد انطلاق اللقاء المرتقب.

يضع الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الليلة، الرتوش الأخيرة على خطة عبور مواجهة البنك الأهلى، فى المباراة المقرر لها غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل.

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وطالب أوسوريو لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التى تتاح لهم أمام مرمى البنك الأهلى وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها، وضرورة نقل الكرة سريعًا والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

لم يعرف فريق الزمالك طعم الانتصار فى بطولة الدوري المصري بعد مرور جولتين من المسابقة، حيث فرض الزمالك التعادل على بيراميدز بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقان أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي | اضغط هنــــا

أحرز هدفي بيراميدز كل من: عبد الله السعيد فى الدقيقة 24 ورمضان صبحي فى الدقيقة 78، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا فى الدقيقة 59، وإبراهيم نداي فى الدقيقة 61.

وفى الجولة الثانية للمسابقة فقد الزمالك نقطتين أمام المقاولون بعد التعادل بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، فتقدم يوسف أوباما للفارس الأبيض، قبل أن يتعادل أحمد علاء لذئاب الجبل في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.