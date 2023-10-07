عضو الهيئة العليا لحملة مواطن: السيسي قادر على تحقيق النهضة وبناء الجمهورية الجديدة

أخبار مصر
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

 

قال الدكتور محمود حسن، عضو الهيئة العليا لحملة مواطن لدعم مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستطيع تحقيق آمال وطموح الشعب المصري على كافة المستويات، وهذا الكلام ليس مجاملة ولكن ما تم تنفيذه من مشروعات يعطيه الحق في ذلك، مؤكدا أنه يستحق الشكر وليس الدعم والتأييد في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف عضو الهيئة العليا للحملة، أن مشروعات البترول في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفوق التوقعات بصفتي أعمل في هذا القطاع منذ وقت طويل، موضحا أن قطاعات أخرى شهدت تطورا وتشييدا وتوسعة في الرقعة العمرانية، وكذلك ما تم في زيادة من مساحات الطرق والكباري والبنية التحتية والمرافق.

 

الدكتور محمود حسن
الدكتور محمود حسن
الهيئة العليا لحملة مواطن الرئيس عبد الفتاح السيسي النهضة الجمهورية الجديدة
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