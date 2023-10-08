انتصار تهاجم بعض المذيعات: "اتكلموا في حاجة تعرفوها والعيب على اللي عمل ليكم برامج"

انتصار: "في نقاد مرتشيين وفي مذيعات مش دارسة بتطلع تتكلم في طب نفسي"..كشفت النجمة انتصار عن حقيقة معرفتها بمقلب رامز جلال أثناء حلولها في ضيافتها خلال الموسم الرمضاني، وأوضحت انتصار رأيها في بعض النقاد، وذلك أثناء لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وقالت انتصار عن حقيقة معرفتها بمقلب رامز جلال: "مكنتش عارفة اني رايحة لرامز، ونزل عليا كريزة ضحك في الحلقة لما رعفت المقلب، وتشبثت بـ هشتاج فاتنة الشرق كمل معايا، هتشبث بيه وهبقا انتصار فاتنة الشرق، كمان في واحد قالي واحد قالي انتي هيلكوبتر مصر، دي زي باشا مصر كدة، بس فاتنة الشرق أحلى".

انتصار: “في نقاد مرتشيين وفي مذيعات مش دارسة بتطلع تتكلم في طب نفسي”

انتصار: "في نقاد مرتشيين وفي مذيعات مش دارسة بتطلع تتكلم في طب نفسي"



وأوضحت انتصار رأيها في بعض النقاد مؤكدة أنها لا تقوم بمعاتبتهم: "في نقاد معروفين أنهم مرتشين وممولين، وفي منهم ناس بتتمادي في الغلط، أنا بشوفهم بيتمادوا لكن مبكلمهمش ولا أعاتبهم عشان مبيقاش في صداقة بينا".

انتصار تهاجم بعض المذيعات: "اتكلموا في حاجة تعرفوها والعيب على اللي عمل ليكم برامج"

وتابعت انتصار حديثها مع تامر شلتوت، موضحة سبب استيائها من بعض المذيعات قائلة: "في ناس موجهة بتقدم حاجات موجهة، مذيعين طالعة من غير CV، في مذيعة طالعة تتكلم في طب النفسي وعن المشاكل الاجتماعية، أنتِ دراسة أي في علم النفس عشان تتكلمي في المشاكل، اتكلمي في حاجة تعرفيها".

انتصار: “في نقاد مرتشيين وفي مذيعات مش دارسة بتطلع تتكلم في طب نفسي”

واكملت انتصار حديثها عن بعض المذيعات قائلة: "دول ممكن يترفع عليهم قضايا لأنهم بيأذوا المجتمع، العيب على اللي عمل لهم البرامج، مش عليهم، واللي مش بيحبني في البرامج ميتفرجش عليا تاني".



انتصار تروي موقف تعرضت لها من أحد الشباب



وكشفت انتصار عن موقف معاكسة تعرضت لها قائلة: "حد قالي إنتِ كبرتي ولسة حلوة، قلت له البضاعة بتبان بعد الحمل والرضاعة، أنا بحب ابتسامتي والنغزتيني اللي عندي جدًا".

وروت انتصار موقف تعرضت لها من أحد المعجبين قائلة "في معجب بعت لي شتيمة وصور على الواتساب، فأخذت إجراء قانوني ضده، وقدمت شكوى بمباحث الإنترنت، لأن إحنا مش هنعيش العمر كله نعمل بلوك".

وتابعت انتصار: "عنده 27 سنة، وسجنته ومقابلتش أهله، اللي قده معاهم عيال، فمش ذنبي إنه مش متجوز، ولا إن أهله مش مربينه، ممكن أتنازل عن بلاغي ضده عشان أحبس واحد تاني، إحنا أهالينا تعبوا معانا وربونا، فطلعنا منضبطين".