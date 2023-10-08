القاهرة الإخبارية: إصابة مباشرة لمركز طبي في منطقة عسقلان نتيجة استهداف صاروخي من غزة

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صواريخ المقاومة على
صواريخ المقاومة على إسرائيل

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن استهداف صاروخي قادم من قطاع غزة، أصاب مركز طبي إسرائيلي في منطقة عسقلان بطريقة مباشرة.

وكان متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين، قال إن الوضع في إسرائيل لا يزال خارج نطاق السيطرة نتيجة الهجوم من قطاع غزة.

وأشار إلى أن العدد الكبير من المدنيين والعسكريين الذين أخذتهم حماس كرهائن في الهجوم المباغت صباح السبت، على المسطوطنات قريبة من غزة سيشكل مع ما ستفعله إسرائيل ضد حماس مستقبل هذه الحرب.

 

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