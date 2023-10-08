بث مباشر مباراة ليفربول ضد برايتون تويتر {محمد صلاح}: كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم يلا شوت [البريميرليج]

مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم يلا شوت

جولة إنجليزية Brighton vs Liverpool اليوم، بث مباشر مباراة ليفربول ضد برايتون تويتر: مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم يلا شوت، ويأمل ليفربول في تحقيق الثأر وتغيير الأوضاع عندما يتوجه إلى ملعب فالمر لمواجهة برايتون في مباراة مهمة ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2024.

مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم يلا شوت

يمكنكم محبي موقع بوابة الفجر مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديداً في الجولة الثامنة، والتي ستُقام على أرضية ملعب فالمر، يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023 ، وستنطلق المباراة بتمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي. فلا تفوتوا هذه المباراة المثيرة وتابعوا أداء الفريقين في هذا اللقاء المهم.

يمكن وصف هذه المباراة بأنها فرصة للريدز لاستعادة نغمة الانتصارات وتصحيح المسار بعد تعرضهم للهزيمة الأولى في الموسم الحالي أمام توتنهام بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية. يبحث ليفربول أيضًا عن استعادة توازنه بعد أن تعادل مع برايتون في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-3 في الموسم السابق.

معركة الثأر تزيد من حماس ليفربول لتحقيق الفوز في هذه المواجهة المهمة. يحتل الريدز المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 16 نقطة بعد فوزه في 5 مباريات وتعادله في واحدة وخسارته في مباراة واحدة. يمتلك الفريق هجومًا ودفاعًا قويين، حيث سجل لاعبوه 16 هدفًا واستقبلوا 7 فقط.

على الجانب الآخر، يطمح برايتون في تعويض الخسارة السابقة والاستفادة من ميزة اللعب أمام جماهيره على ملعب فالمر. يأتي برايتون في المركز السادس برصيد 15 نقطة بعد أن انتصر في 5 مباريات وخسر في مبارتين هذا الموسم.

سيكون هذا اللقاء فرصة مثالية للفريقين للمنافسة بقوة والتقدم في جداول ترتيب البريميرليغ، ومن المتوقع أن تكون مباراة مثيرة تشهد تنافسًا قويًا بين الفريقين.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2024؟

شبكة قنوات "بي إن سبورتس" تحمل على عاتقها مهمة نقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز إلى المشجعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل حصري. وفي إطار التغطية الشاملة لهذه البطولة الرياضية الكبيرة، تمنح الشبكة القطرية أهمية خاصة لمباريات القمة والمباريات المهمة.

وفي هذا السياق، قامت شبكة "بي إن سبورتس" بتخصيص القناة المشفرة "beIN Sports HD 1" لنقل مباراة ليفربول وبرايتون، وهي المباراة التي يترقبها الملايين من عشاق كرة القدم في المنطقة. تعتبر هذه القناة واحدة من أهم وسائل توصيل الأحداث الرياضية إلى الجماهير، حيث توفر صورة عالية الجودة وتعليقًا مميزًا للمباريات، مما يجعلها المكان الأمثل لمتابعة أبرز اللحظات والتفاصيل في مباراة ليفربول وبرايتون.

مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم يلا شوت

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2024؟

قناة "beIN Sports HD 1" متاحة عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11013 أفقي 27500 2/3 سهيل سات 11547 عمودي 27500 2/3

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز القمر Eleven Sports 1 HD Portugal 12398 أفقي 27500 Hispasat قناة Rah-e-Farda 11293 عمودي 27500 Afghansat 1 قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 11739 أفقي 29900 Astra 3A قناة Canale 5 Italia 11917 عمودي 27500 Hot Bird قناة RTS 1 Serbia 11554 أفقي 30000 Eutelsat W2 قناة Ziggo Sport Select HD 12129 عمودي 27500 Astra 3A قناة Club RTL 12722 أفقي 23500 Astra 1B 1H 2C قناة ZDF HD 11054 أفقي 27500 Hot bird قناة Negaah TV 11231 عمودي 27500 Afghansat 48°E قناة Maiwand TV 11885 أفقي 27500 Y1A قناة SRF Zwei HD 10971 أفقي 29700 Hot Bird قناة M4 Sport 11900 أفقي 28000 THor 2/3 قناة Movistar Liga De Campeones 11259 عمودي 22000 Astra قناة Sport 1 Hungary 12034 عمودي 30000 THor 2/3

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2024؟

تاريخ اللقاء بين ليفربول وبرايتون هو مساء الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023، وسيجري اللقاء على أرض ملعب "أنفيلد" الشهير.

ستبدأ المباراة عندما ترفع صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

إذا كنت ترغب في مشاهدة المباراة عبر الإنترنت، يمكنك الاشتراك في تطبيق "تود" أو استخدام خدمة "بي إن كونكت"، حيث ستتاح لك الفرصة لمتابعة اللقاء بكل سهولة.

وبالنسبة للتعليق الصوتي على المباراة، سيكون المعلق الشهير خليل البلوشي هو من سيرافقك خلال تلك الساعات المهمة وسيقدم تعليقًا مميزًا لمجريات اللقاء.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون | اضغط هنــــا

إذا كنت تفضل الاستمتاع بالتعليق باللغة الإنجليزية، يمكنك التحول إلى قناة "beIN Sports HD 1 English" للتعليق باللغة الإنجليزية.

بث مباشر مباراة ليفربول وبرايتون

قد يبدو أن الكولومبي لويس دياز، لاعب جناح فريق ليفربول، قد أثار بعض الجدل بعدما قرر استبعاد زميله محمد صلاح من تشكيلة الفريق المثالية في نظرته الخاصة. في مقطع فيديو نشره على قناته JD Football على منصة TikTok، قام دياز بمشاركة تشكيلة الأحلام لفريق ليفربول والتي تضمت أسماءً مختلفة عن زميله صلاح.

تشكيلة دياز للفريق المثالي للريدز تضمت كل من فيرجيل فان ديك، ستيفن جيرارد، أليسون بيكر، كيني دالجليش، وشيردان شاكيري. وبالرغم من المستوى الرائع الذي يقدمه محمد صلاح مع ليفربول وتألقه اللافت في تسجيل وصناعة الأهداف، إلا أن دياز قرر تجاهله وعدم تضمينه في قائمته.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون | اضغط هنــــا

من الجدير بالإشارة إلى أن لويس دياز انضم إلى صفوف ليفربول في يناير 2022، وسرعان ما أصبح لاعبًا أساسيًا في الفريق. ومع ذلك، يبدو أنه يختلف عن زملائه في اختياراته للتشكيلة المثالية.

على الجانب الآخر، يسعى محمد صلاح إلى تحقيق رقم قياسي جديد خلال مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. إذا نجح صلاح في تسجيل أهداف في هذه المباراة، فسيحطم رقمًا قياسيًا حيث سيصبح أكثر لاعب يسجل أمام برايتون من أي لاعب آخر، متفوقًا على كيني دالجليش. هذا يجعل المباراة مهمة جدًا بالنسبة لمحمد صلاح وجماهير ليفربول.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة بين ليفربول وبرايتون ستقام على ملعب أميكس يوم الأحد في الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة.

تشكيل ليفربول الرسمي أمام برايتون

وفضل يورجن كلوب الدفع باللاعب الشاب هارفي إليوت بصفة أساسية، لتعويض غياب الموقوف كيرتس جونز، وإبقاء الوافد الياباني واتارو إندو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة برايتون على النحو التالي: