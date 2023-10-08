مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة ليفربول ضد برايتون تويتر {محمد صلاح}: كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم يلا شوت [البريميرليج]

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مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم يلا شوت

جولة إنجليزية Brighton vs Liverpool اليوم، بث مباشر مباراة ليفربول ضد برايتون تويتر: مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم يلا شوت، ويأمل ليفربول في تحقيق الثأر وتغيير الأوضاع عندما يتوجه إلى ملعب فالمر لمواجهة برايتون في مباراة مهمة ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2024.

مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم يلا شوت

يمكنكم محبي موقع بوابة الفجر مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديداً في الجولة الثامنة، والتي ستُقام على أرضية ملعب فالمر، يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023 ، وستنطلق المباراة بتمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي. فلا تفوتوا هذه المباراة المثيرة وتابعوا أداء الفريقين في هذا اللقاء المهم.

يمكن وصف هذه المباراة بأنها فرصة للريدز لاستعادة نغمة الانتصارات وتصحيح المسار بعد تعرضهم للهزيمة الأولى في الموسم الحالي أمام توتنهام بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية. يبحث ليفربول أيضًا عن استعادة توازنه بعد أن تعادل مع برايتون في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-3 في الموسم السابق.

معركة الثأر تزيد من حماس ليفربول لتحقيق الفوز في هذه المواجهة المهمة. يحتل الريدز المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 16 نقطة بعد فوزه في 5 مباريات وتعادله في واحدة وخسارته في مباراة واحدة. يمتلك الفريق هجومًا ودفاعًا قويين، حيث سجل لاعبوه 16 هدفًا واستقبلوا 7 فقط.

على الجانب الآخر، يطمح برايتون في تعويض الخسارة السابقة والاستفادة من ميزة اللعب أمام جماهيره على ملعب فالمر. يأتي برايتون في المركز السادس برصيد 15 نقطة بعد أن انتصر في 5 مباريات وخسر في مبارتين هذا الموسم.

سيكون هذا اللقاء فرصة مثالية للفريقين للمنافسة بقوة والتقدم في جداول ترتيب البريميرليغ، ومن المتوقع أن تكون مباراة مثيرة تشهد تنافسًا قويًا بين الفريقين.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2024؟

شبكة قنوات "بي إن سبورتس" تحمل على عاتقها مهمة نقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز إلى المشجعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل حصري. وفي إطار التغطية الشاملة لهذه البطولة الرياضية الكبيرة، تمنح الشبكة القطرية أهمية خاصة لمباريات القمة والمباريات المهمة.

وفي هذا السياق، قامت شبكة "بي إن سبورتس" بتخصيص القناة المشفرة "beIN Sports HD 1" لنقل مباراة ليفربول وبرايتون، وهي المباراة التي يترقبها الملايين من عشاق كرة القدم في المنطقة. تعتبر هذه القناة واحدة من أهم وسائل توصيل الأحداث الرياضية إلى الجماهير، حيث توفر صورة عالية الجودة وتعليقًا مميزًا للمباريات، مما يجعلها المكان الأمثل لمتابعة أبرز اللحظات والتفاصيل في مباراة ليفربول وبرايتون.

مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم يلا شوت

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2024؟

قناة "beIN Sports HD 1" متاحة عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:

القمر الصناعيالترددالاستقطابمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأ
نايل سات11013أفقي275002/3
سهيل سات11547عمودي275002/3

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون

القناةالترددالاستقطابمعدل الترميزالقمر
Eleven Sports 1 HD Portugal12398 أفقي27500Hispasat 
قناة Rah-e-Farda11293 عمودي27500Afghansat 1 
قناة FOX SPORTS Eredivisie 411739 أفقي29900Astra 3A 
قناة Canale 5 Italia11917 عمودي27500Hot Bird 
قناة RTS 1 Serbia11554 أفقي30000Eutelsat W2 
قناة Ziggo Sport Select HD12129 عمودي27500Astra 3A 
قناة Club RTL12722 أفقي23500Astra 1B 1H 2C 
قناة ZDF HD11054 أفقي27500Hot bird 
قناة Negaah TV11231 عمودي27500Afghansat 48°E 
قناة Maiwand TV11885 أفقي27500Y1A 
قناة SRF Zwei HD10971 أفقي29700Hot Bird 
قناة M4 Sport11900 أفقي28000THor 2/3 
قناة Movistar Liga De Campeones11259 عمودي22000Astra 
قناة Sport 1 Hungary12034 عمودي30000THor 2/3 

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2024؟

تاريخ اللقاء بين ليفربول وبرايتون هو مساء الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023، وسيجري اللقاء على أرض ملعب "أنفيلد" الشهير.

ستبدأ المباراة عندما ترفع صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

إذا كنت ترغب في مشاهدة المباراة عبر الإنترنت، يمكنك الاشتراك في تطبيق "تود" أو استخدام خدمة "بي إن كونكت"، حيث ستتاح لك الفرصة لمتابعة اللقاء بكل سهولة.

وبالنسبة للتعليق الصوتي على المباراة، سيكون المعلق الشهير خليل البلوشي هو من سيرافقك خلال تلك الساعات المهمة وسيقدم تعليقًا مميزًا لمجريات اللقاء.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون | اضغط هنــــا

إذا كنت تفضل الاستمتاع بالتعليق باللغة الإنجليزية، يمكنك التحول إلى قناة "beIN Sports HD 1 English" للتعليق باللغة الإنجليزية.

بث مباشر مباراة ليفربول وبرايتون

قد يبدو أن الكولومبي لويس دياز، لاعب جناح فريق ليفربول، قد أثار بعض الجدل بعدما قرر استبعاد زميله محمد صلاح من تشكيلة الفريق المثالية في نظرته الخاصة. في مقطع فيديو نشره على قناته JD Football على منصة TikTok، قام دياز بمشاركة تشكيلة الأحلام لفريق ليفربول والتي تضمت أسماءً مختلفة عن زميله صلاح.

تشكيلة دياز للفريق المثالي للريدز تضمت كل من فيرجيل فان ديك، ستيفن جيرارد، أليسون بيكر، كيني دالجليش، وشيردان شاكيري. وبالرغم من المستوى الرائع الذي يقدمه محمد صلاح مع ليفربول وتألقه اللافت في تسجيل وصناعة الأهداف، إلا أن دياز قرر تجاهله وعدم تضمينه في قائمته.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون | اضغط هنــــا

من الجدير بالإشارة إلى أن لويس دياز انضم إلى صفوف ليفربول في يناير 2022، وسرعان ما أصبح لاعبًا أساسيًا في الفريق. ومع ذلك، يبدو أنه يختلف عن زملائه في اختياراته للتشكيلة المثالية.

على الجانب الآخر، يسعى محمد صلاح إلى تحقيق رقم قياسي جديد خلال مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. إذا نجح صلاح في تسجيل أهداف في هذه المباراة، فسيحطم رقمًا قياسيًا حيث سيصبح أكثر لاعب يسجل أمام برايتون من أي لاعب آخر، متفوقًا على كيني دالجليش. هذا يجعل المباراة مهمة جدًا بالنسبة لمحمد صلاح وجماهير ليفربول.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة بين ليفربول وبرايتون ستقام على ملعب أميكس يوم الأحد في الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة.

تشكيل ليفربول الرسمي أمام برايتون

وفضل يورجن كلوب الدفع باللاعب الشاب هارفي إليوت بصفة أساسية، لتعويض غياب الموقوف كيرتس جونز، وإبقاء الوافد الياباني واتارو إندو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة برايتون على النحو التالي:

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