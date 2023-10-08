أول حملة نسائية في العالم لدعم السيسي يتم تدشينها بفيينا

عربي ودولي
بوابة الفجر

قامت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بإنشاء حملة نسائية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة النمساوية فيينا.


وقال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري: “أننا أمس قمنا بزيارة العاصمة النمساوية فيينا والتقينا ببعض الزميلات المشتغلات بالعمل العام النسوي وأسفر اللقاء عن إنشاء حملة من نساء مصر الوطنيات وذلك لمواجهة الأفكار المغلوطة التي يتم ترويجها بين الجالية المصرية في فيينا".


وأضاف العبيدي، أنه تم اختيار للحملة النسوية كل من الدكتورة آيات خليفة رئيس رابطة المرأة والأسرة المصرية بالنمسا والسيدة أسماء علي الناشطة في العمل النسوي بالنمسا والإعلامية آيات حافظ صاحبة الجهد الكبير وسط الجالية المصرية بفيينا.

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