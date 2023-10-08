هيئة الإسعاف الإسرائيلية: 350 قتيلا و1800 مصاب حتى الآن

عربي ودولي
بوابة الفجر

أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، مقتل 350 وإصابة 1800 حتى الآن، وفقا لوسائل إعلامية. 

ووجهت حركة حماس، ضربة ب100 صاروخ إلى  بلدة سديروت.

وأعلنت كتـائب القسام، مقتل قائد كتيبة الاتصالات في جيش الاحتلا ل الإسرائيلي.

وقالت حركة حماس، إن مسلحيها يخوضون اشتباكات ضارية داخل إسرائيل.

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد،  إطلاق قذائف وصواريخ موجهة على إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلامية، يوم السبت، بإطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مسلحين من غزة دخلوا الأراضي الإسرائيلي.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حركة حماس أسرت أكثر من ٥٣ جنديا ومستوطنا إسرائيليا.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلامية، إصابة 15 فلسطينيين بجروح بينهم حالات خطيرة بنيران الجيش الاسرائيلي في جنين.
 

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