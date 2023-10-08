كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي {الريدز يتقدم}

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون يلا شوت اليوم

جولة جديدة Brighton v Liverpool اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، ويتطلع عشاق نادي ليفربول الإنجليزي إلى معرفة موعد مباراة الفريق أمام برايتون في الدوري الإنجليزي لموسم 2023/2024، وأيضًا يبحثون عن القنوات الناقلة لهذه المباراة، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع لفريق ليفربول في هذه المباراة المهمة.

الريدز يقلب الطاولة علي برايتون في البريميرليج

محمد صلاح يُحرز هدفين رائعين لفريق ليفربول. الهدف الأول جاء بعد تمريرة دقيقة من سولوسلاي إلى دياز، ومن ثم قدّم دياز تمريرة متقنة إلى داروين نونيز الذي وضع الكرة ببراعة أمام إليوت. وبدلاً من أن يسدد إليوت الكرة، قرر التركيز على محمد صلاح الذي لم يتردد في إحراز الهدف وإدراج الكرة في شباك طيور النورس في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 43، تمكن دومينيك سوبوسلاي من الحصول على ركلة جزاء بعد أن قام باسكال جروس بسحب قميصه بشكل واضح. ومن ثم، تولى محمد صلاح مسؤولية التنفيذ وسجل الهدف الثاني لفريق ليفربول من ركلة الجزاء بنجاح على يمين الحارس في الدقيقة 45.

برايتون يفتتح التسجيل أمام الريدز

سجل أدينجرا هدف الافتتاح لصالح برايتون في الدقيقة 20 من المباراة. جاء هذا الهدف بعد تسلم فان دايك الكرة بشكل غير صحيح وقام بتمريرها بطريقة غير دقيقة إلى ماك أليستر، لكن الأرجنتيني لم يتمكن من الوصول للكرة في الوقت المناسب. وبدلاً من ذلك، استحوذ الإيفواري على الكرة وسددها في الشباك في الوقت الذي كان الحارس أليسون يعود إلى مكانه، مما سمح لبرايتون بالتقدم بهدف مبكر في المباراة.

في مساء اليوم الأحد الموافق 8 أكتوبر، ستشهد مباراة قوية ومثيرة بين فريق ليفربول ونظيره برايتون على أرضية ملعب فالمر، وذلك في إطار فعاليات المرحلة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم. هذه المواجهة تعد فرصة مثالية لمحبي كرة القدم لمتابعة أداء الفريقين واستمتاع بالإثارة والتنافس في هذا اللقاء الهام ، بوابة الفجر ستقدم مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أي الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل مواجهة برايتون ضد ليفربول على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 بأداء صوتي للمعلق خليل البلوشي.

تقام المباراة على أرضية ملعب "استاد فالمر" حيث يحل ليفربول ضيفًا على برايتون ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

النجم المصري محمد صلاح على وشك تحقيق إنجاز تاريخي مهم في مباراة اليوم ضد برايتون، حيث يحتاج فقط إلى تسجيل هدف واحد ليصبح هداف ليفربول التاريخي في مواجهات الفريقين.

محمد صلاح قد سجل بالفعل ستة أهداف ضد برايتون، مشاركًا بذلك في القمة مع كيني دالجليش، أسطورة ليفربول. وإذا نجح صلاح في تسجيل هدف واحد خلال مباراة اليوم، سيكتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ النادي بوصفه هدافًا تاريخيًا أمام فريق برايتون.

ترتيب ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي قبل مباراة اليوم

بعد مرور 7 جولات من عمر الدوري الإنجليزي، يجد نادي ليفربول نفسه في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة. تعرض الفريق لهزيمة مؤخرًا في الجولة السابقة أمام توتنهام.

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بالمقابل، يحتل فريق برايتون المركز السادس في الجدول برصيد 15 نقطة. تعرض هذا الفريق لهزيمة كبيرة في المباراة الأخيرة أمام فريق أستون فيلا بنتيجة مذهلة وغير متوقعة، حيث انتهت المباراة بفوز أستون فيلا بستة أهداف مقابل هدف واحد.

موعد مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة وعند الساعة 4:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية، وعند الساعة 5:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ملعب مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم الأحد 8 أكتوبر 2024 على أرض ملعب استاد فالمر.

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

سيتم بث مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويتم نقل مباراة ليفربول ضد برايتون عبر قناة

بي إن سبورتس 1 إتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium

تردد قناة beIN Sports HD 1

نايل سات سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

10 قنوات تنقل مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

Setanta Sports 1 Eurasia HD

Sky Sports Main Event UK

Arena Sport 1 HD Serbia

beIN Sports HD 1 English

Digi Sport 3 HD Romania

Arena Sport 3 HD Croatia

M4 Sport HD Hungary

Eleven Sports 1 HD portugal

Sky Sports Premier League UK

Arena Premium 1 HD BiH

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

معلق مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

يقوم المعلق الشهير خليل البلوشي بالتعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى أليسون بيكر. خط الدفاع ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون. وسط الملعب دومنيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر، هارفي إليوت. خط الهجوم محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

الأرقام قبل مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم

في آخر لقاء جمع بين برايتون وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، انتهت المباراة بفوز برايتون بنتيجة 3-0 في يناير. وكانت هذه المرة الأولى التي نجح فيها برايتون في الفوز على ليفربول في مباريات متتالية في الدوري بعد 29 مباراة بين الفريقين.

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ليفربول كان قد فاز في المباريات الست الأولى ضد برايتون في مواسم 2017-18 و2018-19 و2019-20. ولكن في المواسم الثلاثة الأخيرة، حقق الريدز فقط فوزًا واحدًا ضد برايتون في الدوري.

برايتون حقق فوزًا في خمس من مبارياته السبع في الدوري هذا الموسم، لكنه تلقى هزيمة قاسية 6-1 أمام أستون فيلا في مباراة غير متوقعة. ولم يتعرض برايتون لهزيمتين متتاليتين في الدوري منذ أكتوبر الموسم الماضي.

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ليفربول انهى سلسلة مبارياته دون هزيمة في الدوري الإنجليزي البالغ عددها 17 مباراة بخسارته أمام توتنهام في المرحلة الأخيرة. كانت آخر مرة خسر فيها مباراتين متتاليتين في الدوري كانت قبل سلسلة الـ17 مباراة دون هزيمة، حيث خسر أمام بورنموث ومانشستر سيتي.

مباريات برايتون في الدوري هذا الموسم شهدت تسجيل 33 هدفًا، حيث سجل الفريق 19 هدفًا واستقبل 14. وهذا هو أعلى إجمالي للأهداف المسجلة في أول 7 مباريات من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز منذ مانشستر يونايتد في موسم 2001-2002، وأرسنال في موسم 2009-10، ومانشستر سيتي في موسم 2019-20.