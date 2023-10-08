وزير الإسكان يستعرض موقف المشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف المشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، فى اجتماع عقده اليوم بالمدينة،  لمتابعة سير العمل، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.


وأصدر الدكتور عاصم الجزار، تعليمات مشددة بتشكيل فرق عمل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، للتواجد على مدار الـ24 ساعة، بمواقع العمل بمختلف المشروعات، لمتابعة الموقف التنفيذى على مدار الساعة، للانتهاء من تنفيذ المشروعات بأسرع وقت.
ووجه وزير الإسكان، بتكثيف أعداد العمالة بجميع مواقع العمل بمختلف المشروعات، والعمل فى ورديات على مدار اليوم، والتعامل بجدية وحزم وحسم، مع المقاولين المتقاعسين عن التنفيذ طبقًا للجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات.


وفى نهاية الاجتماع شدد الوزير على أنه لن يتم التسامح فى أى تقصير، سواء فى التوقيتات، أو جودة التنفيذ. 


وأشار الوزير إلى أن مدينة العلمين الجديدة، تضم عددًا من المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها، وتشمل أبراج المنطقة الشاطئية، والكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، والحى اللاتينى، ومشروع "سكن مصر" للاسكان المتوسط، والمدينة التراثية، وغيرها من المشروعات، موضحًا أن مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، التى تنفذها الوزارة فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصدًا للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التى تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها.
 

Elfagr.org

الأكثر قراءة

أهداف مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم 08-10-2023 في الدوري المصري [ المارد الأحمر يسحق الدراويش ]

عاجل.. إمام عاشور يغادر مستشفى العجمي بعد إصابته أمام الإسماعيلي

بالفيديو.. نتيجة مباراة الاهلي والاسماعيلي اليوم في الدوري النصري

كورة لايف الآن ( 3 - 0 ) آلحين تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي يلا شوت الشوط الثاني اليوم في الدوري المصري { توهج المارد الأحمر }

كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي {الريدز يتقدم}

أهداف مباراة ليفربول وبرايتون اليوم 08-10-2023 في الدوري الإنجليزي [ محمد صلاح يتوهج ]

بث مباشر الاهلي والاسماعيلي يلا شوت ( 3 - 0 ) الشوط الثاني تويتر |يلا كورة لايف آلحين مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الشوط الثاني اليوم يلا شوت [ثنائية بيرسي]

فلسطين اليوم.. ما هي عملية طوفان الأقصى؟