السعودية والهند توقعان اتفاق تعاون في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر

الاقتصاد
بوابة الفجر

وقعت السعودية والهند، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر النظيف وسلاسل الإمداد، تهدف إلى وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في مجال الربط الكهربائي، وتبادل الكهرباء في أوقات الذروة وحالات الطوارئ.

ووقع المذكرة وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة في جمهورية الهند راج كومار سينغ، خلال فعاليات (أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023) الذي تنظمه السعودية في مدينة الرياض، بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

كما تهدف المذكرة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى التطوير والإنتاج المشترك لمشاريع الهيدروجين الأخضر النظيف والطاقة المتجددة في كلا البلدين، وإنشاء سلاسل إمداد آمنة وموثوقة ومرنة للمواد المستخدمة في الهيدروجين الأخضر النظيف، وقطاع الطاقة المتجددة، وفقًا لإمكاناتهما، والأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.

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