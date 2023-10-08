استراليا تتعهد بالحفاظ على صادرات طاقة مستقرة لليابان

تعهدت استراليا بالحفاظ على صادرات مستقرة ويمكن الاعتماد عليها لليابان، في ظل مخاوف بشأن إمكانية أن تمثل أهداف الانبعاثات الأكثر صرامة تكاليف أعلى بالنسبة لمشاريع الوقود الأحفوري.



وذكرت وكالة "بلومبرج للأنباء" أن استراليا أرسلت وزير التجارة "دون فاريل" ووزير المناخ والطاقة "كريس بوين" ووزيرة الموارد "مادلين كينج" للقاء وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا في ملبورن خلال الحوار الاقتصادي الوزاري الخامس بين استراليا واليابان اليوم الأحد.



وقال فاريل: " استراليا ملتزمة بكونها دولة مصدرة للطاقة لمنطقتنا، وبالأخص لليابان، وسوف نناقش أهدافنا المشتركة المتعلقة بإدارة مصالحنا الاقتصادية وأمن الطاقة وبتطوير فرص جديدة".



وكانت استراليا قد فرضت مؤخرا قيودا أكثر صرامة على التلوث، ووضعت سقفا لبعض أسعار الوقود، كما درست تقييد الصادرات لإعطاء الأولوية للطلب المحلي.



وقد أعربت اليابان ودول أخرى تشتري الطاقة من استراليا عن قلقها بشأن امكانية أن تعرقل السياسات صادرات الغاز الاسترالية.