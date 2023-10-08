كورة لايف الآن ( 3 - 0 ) آلحين تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي يلا شوت الشوط الثاني اليوم في الدوري المصري { توهج المارد الأحمر }

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي يلا شوت اليوم

دوري النيل Al Ahly vs Ismaily اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي يلا شوت اليوم في الدوري المصري، وسيتجتمع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع فريق الإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد على أرض ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري. يُتوقع أن تكون هذه المباراة حماسية ومثيرة كما هو معتاد في لقاءات الفريقين على مر السنوات.

تاو يعود ويسجل الثاني له في مرمي الإسماعيلي

في الدقيقة 65 من المباراة الرائعة بين الأهلي والإسماعيلي، تمكن اللاعب بيرسي تاو من تسجيل الهدف الثالث لفريقه والهدف الثاني له شخصياً في هذا اللقاء المثير ، وجاء هذا الهدف بعد عرضية رائعة قدمها اللاعب طاهر محمد طاهر من الجانب الجانب الأيمن لملعب الإسماعيلية. توجهت هذه العرضية بدقة وإتقان نحو منطقة جزاء الإسماعيلي، حيث كان بيرسي تاو في المكان المناسب لاستقبالها ، وبيرسي تاو قام بتسديدة "فرست تيم" رائعة على الطائر، حيث ارتفعت الكرة باتجاه المرمى بسرعة وقوة. تصدى حارس مرمى الإسماعيلي للكرة بكل مجهود، لكن القوة الزائدة في تسديدة تاو جعلتها تتجاوزه وتسكن شباك الإسماعيلي.

الشوط الأول ينتهي بتقدم الأهلي

في الدقيقة 23 من المباراة، شهدنا تسجيل هدف مذهل من جانب فريق الأهلي. بدأت هذه الهجمة بتنظيم رائع وتمريرات دقيقة بين لاعبي الفريق. تمكن حسين الشحات من استلام الكرة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة مميزة ، وحسين الشحات، ببراعة وذكاء، نجح في اختراق الدفاع المنافس واقتحم منطقة الجزاء. بمهارة فائقة، قام بتسديد كرة قوية نحو المرمى، ولكن الكرة اصطدمت بالقائم الأيسر للمرمى وارتدت باتجاه اللاعب بيرسي تاو ، وبيرسي تاو كان في الموقع المناسب في الوقت المناسب واستغل الكرة المرتدة بتسديدة مباشرة ودقيقة، وقام بوضعها ببراعة داخل الشباك. بهذا الهدف الرائع، انتزع الأهلي التقدم في المباراة وأعطى فريقه الأفضلية ، وفي الدقيقة 39، شهدنا هدفًا آخر رائعًا من الأهلي. أرسل أحمد نبيل كوكا تمريرة بينية متقنة من وسط الملعب نحو حسين الشحات، الذي انطلق بشكل ذكي خلف مدافعي الإسماعيلي وجاء منفردًا أمام المرمى ، وبثقة وبراعة، استلم الشحات الكرة وقام بتسديدة مباشرة استقرت داخل الزاوية اليسرى للمرمى. هذا الهدف الرائع زاد من تقدم الأهلي وأضاف لونًا مميزًا للمباراة، مما جعلها أكثر إثارة وتشويقًا.

الشحات يسجل الهدف الثاني للأهلي أمام الإسماعيلي

في الدقيقة 38 من المباراة المثيرة بين الأهلي والإسماعيلي، شهدنا هدفًا رائعًا أحرزه حسين الشحات ببراعة مذهلة، مع توجيه تمريرة بينية حاسمة من أحمد نبيل كوكا ، وبدأت هذه الهجمة المميزة من منتصف الملعب، حيث حصل أحمد نبيل كوكا على الكرة. بينما كان يتقدم بالكرة نحو منطقة الجزاء المنافسة، لاحظ حركة حسين الشحات وفهم أنه في موقع ممتاز لاستقبال التمريرة ، وأجرى أحمد نبيل كوكا تمريرة رائعة بينية على الأرض باتجاه حسين الشحات، وكانت هذه التمريرة دقيقة للغاية وبإتقان. استقبلها الشحات بسلاسة داخل منطقة الجزاء، وكان في موقع مثالي للتصويب ، وباللحظة الحاسمة، سدد حسين الشحات الكرة بقوة ودقة على يمين حارس مرمى الإسماعيلي، مما أدى إلى ارتطام الكرة بالشباك بقوة. بهذا الهدف الرائع، نجح الشحات في تضاعف النتيجة لصالح الأهلي ومنح فريقه الأمل في تحقيق الانتصار في هذه المباراة المهمة.

المارد الأحمر يتقدم بهدف بيرسي تاو في مرمي الإسماعيلي

في الدقيقة 23 من المباراة المثيرة بين الأهلي والإسماعيلي، تمكن اللاعب بيرسي تاو من تسجيل الهدف الأول للفريق الأحمر بعد لحظات من الضغط الهجومي القوي ، وبدأ الهجوم الرائع للأهلي عندما قام إمام عاشور بتقديم تمريرة دقيقة ودراية بين خطوط الدفاع المنافس واتجهت إلى حسين الشحات. وعلى الفور، قام الشحات بتسديد الكرة بقوة نحو المرمى، واصطدمت الكرة بالقائم الأيسر لحارس الإسماعيلي ، وبينما كان حارس الإسماعيلي مشغولًا بمحاولة التصدي للكرة، ظهر بيرسي تاو بموقع مثالي واستلم الكرة بثقة في منطقة الجزاء. دون التفكير طويلاً، قام تاو بتوجيه تسديدة دقيقة إلى الشباك، مغتنمًا الفرصة المثالية لإحراز الهدف الأول لفريقه.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي يلا شوت اليوم

مباراة الأهلي والإسماعيلي تأتي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة "دوري النيل" للموسم الرياضي 2023-2024، ومن المقرر إقامتها اليوم الأحد، الموافق 8 أكتوبر 2023.

ستنطلق المباراة بدءًا من الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، وستُلعب على أرضية استاد مدينة برج العرب بمدينة الإسكندرية. هذه المواجهة ستكون مناسبة هامة للفريقين لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث في رحلتهما نحو التفوق في البطولة.

فريق الأهلي حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، حيث فاز في مباراة واحدة فقط في الجولة الأولى على المصري البورسعيدي برباعية نظيفة، بينما تأجلت مباراته في الجولة الثانية. من ناحية أخرى، يحتل الإسماعيلي المركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط، حيث فاز في مباراة واحدة وخسر الأخرى، وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلوا هدفين.

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يدخل الفريقان هذه المباراة بعد أن حقق الأهلي تأهله إلى نهائي كأس مصر بعد فوزه الكبير على إنبي بثلاثية نظيفة في آخر مباراة له، بينما حقق الإسماعيلي أول انتصار له في الدوري بفوزه على الزمالك بنتيجة 3-0 في المباراة الأخيرة.

من الجدير بالذكر أن الأهلي سيكون لديه غيابات هامة في هذه المباراة، بما في ذلك غياب محمود كهربا بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين المصابين مثل صلاح محسن وعمرو السولية ومحمود متولي.

المدير الفني للأهلي، مارسيل كولر، يشدد على أهمية استمرار الانتصارات للحفاظ على فرصة الفوز بلقب الدوري المصري، ويحث اللاعبين على عدم إهدار الفرص السهلة أمام المرمى بهدف تحقيق الفوز في هذا اللقاء.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلى والإسماعيلي اليوم الأحد، 8 أكتوبر 2023 في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، اليمن، الأردن، سوريا، العراق، البحرين، الكويت، لبنان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 6:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي يلا شوت اليوم

تردد أون تايم سبورت 1 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11861 الاستقطاب: رأسي V معدل الرمز: 27500 التصحيح: 5\6 مفتوحة

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

قنوات أون تايم سبورت ONTime Sports تعتبر من القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز والبطولات المحلية لكرة القدم بشكل مجاني، وستكون هذه القنوات المفتوحة 1 و2 هي القنوات التي ستقوم بنقل مباراة الأهلي والإسماعيلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز.

ستتاح لكم الفرصة لمتابعة المباراة عبر هذه القنوات المفتوحة، وذلك بفضل تردد قناة ONTime Sports 1.

تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري

المركز اللاعبين حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع على معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - محمد هاني خط الوسط اليو ديانج - إمام عاشور - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات - بيرسي تاو الهجوم محمود عبدالمنعم كهربا

تشكيل الإسماعيلي أمام الأهلي في الدوري

المركز اللاعبين حراسة المرمى أحمد عادل عبدالمنعم خط الدفاع إياد العسقلاني - محمد هاشم - محمد عمار - أحمد محسن خط الوسط عماد حمدي - عمر الساعي - محمد حسن - نادر فرج الهجوم باسم مرسي - عبدالرحمن مجدي

تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي

فريق الإسماعيلي يتطلع إلى تحقيق أول انتصار له على الأهلي في الدوري المصري الممتاز منذ نوفمبر 2010، حيث تمكن الإسماعيلي آنذاك من تحقيق فوز مهم بنتيجة 3-1 في إطار منافسات الدوري. ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن الفريق الإسماعيلي من تحقيق أي انتصار في 20 مباراة متتالية بين الفريقين في البطولة المحلية.

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أما الأهلي، فقد استمر في هيمنته على مواجهاته مع الإسماعيلي، حيث فاز في 13 مباراة من تلك المواجهات وحقق التعادل في سبع مباريات أخرى. وفي الموسم الماضي، انتصر الأهلي على الإسماعيلي في المباراة الأولى للفريقين بهدف نظيف، وكرر الأمر في المباراة الثانية بنفس النتيجة.

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ومنذ الانتصار الأخير للإسماعيلي على الأهلي في الدوري، حقق الأهلي الفوز في 13 مباراة من أصل 20 مباراة جرت بين الفريقين في الدوري. كما حقق التعادل في سبع مباريات أخرى. آخر تعادل جمع بين الفريقين كان في أغسطس 2022، حينما انتهت المباراة دون أهداف في الجولة الثامنة عشرة من البطولة.

ويجدر بالإشارة إلى أن الفريقين التقوا مرة واحدة في مسابقة كأس الرابطة في يناير 2022، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

بالمجمل، يسعى الإسماعيلي للعودة إلى سجل الانتصارات ضد الأهلي بعد غياب دام لمدة 13 عامًا في البطولة المصرية.