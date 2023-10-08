رسيما.. فريد زهران يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء اليوم الرابع من الأيام المحددة وفق الجدول الزمني الصادر عنها في شأن إجراءات ومواقيت الانتخابات الرئاسية للعام 2024.

وأشارت الهيئة في بيان رسمي صادر عنها، إلى أن فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قد تقدم خلال اليوم الرابع، بأوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أمام لجنة تلقي طلبات الترشح برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.

وأوضحت أن زهران قام بتحرير النماذج والإقرارات المطلوبة، والتي أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك ضمن متطلبات الترشح، كما قدّم الأوراق والمستندات المحددة قانونا، ومن بينها عدد 30 تزكية من أعضاء بمجلس النواب.

وأكدت الهيئة، أن لجنة تلقي طلبات الترشح، قد قبلت الأوراق المقدمة إليها، وتقوم حاليا بفحص جميع الأوراق المقدمة إليها من طالب الترشح، والتأكد من استيفائها الشروط الدستورية والقانونية والقرارات المُنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتعيد الهيئة الوطنية للانتخابات التأكيد أنها مستمرة في تلقي طلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، يوميا اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير (السبت) الموافق 14 أكتوبر الجاري والذي ينتهي فيه عمل لجنة تلقي طلبات الترشح في تمام الساعة الثانية ظهرا.