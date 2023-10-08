بث مباشر الاهلي والاسماعيلي يلا شوت ( 3 - 0 ) الشوط الثاني تويتر |يلا كورة لايف آلحين مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الشوط الثاني اليوم يلا شوت [ثنائية بيرسي]

مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم يلا شوت

ديربي النيل Al Ahly vs Ismaily اليوم، بث مباشر الاهلي والاسماعيلي يلا شوت |مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم يلا شوت، يستعد الفريق الكبير الأهلي والفريق الجامعي الإسماعيلي بمعنويات مرتفعة لمباراة القمة المرتقبة، حيث يأتي هذا التواجد بعد تأهل المارد الأحمر إلى نهائي كأس مصر بفوزه الساحق على إنبى بنتيجة 3-0 في آخر ظهور له في البطولة. بالإضافة إلى ذلك، قدم الأهلي أداءً قويًا في مشاركته الأولى بالدوري المصري الممتاز حيث فاز على المصري البورسعيدي بأربعة أهداف نظيفة.

من جهة أخرى، يدخل الإسماعيلي المباراة بعد أن بدأ مشواره في الدوري بخسارة مؤلمة أمام نادي زد إف سي بهدف دون رد، ولكنه نجح في تعويض ذلك بفوز مهم على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية.

تاو يسجل الثالث للأهلي

في الدقيقة 65 من المباراة، شهدنا هدفًا رائعًا من قبل بيرسي تاو، الذي سجل هدفه الثاني في المباراة والهدف الثالث لفريق الأهلي. جاء هذا الهدف بعد تنفيذ عرضية رائعة من طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي ، وبيرسي تاو، بمهارة وتركيز عالي، استقبل هذه العرضية المميزة ببراعة داخل منطقة الجزاء. وبلا تردد، قام بتنفيذ تسديدة "فرست تيم" رائعة نحو مرمى الإسماعيلي ، والكرة انطلقت بقوة ودقة، ولم يكن هناك أي فرصة لحارس المرمى لصدها. انتهت الكرة بشكل مثالي في شباك الإسماعيلي، مما جعل بيرسي تاو يسجل هدفه الثاني في المباراة ويزيد تقدم الأهلي في النتيجة.

الأهلي ينهي الشوط الاول متقدم علي الإسماعيلي

الأهلي ينهي الشوط الاول متقدم علي الإسماعيلي ، وفي الدقيقة 23 من المباراة المثيرة بين الأهلي والإسماعيلي، تمكن فريق الأهلي من افتتاح التسجيل بعد هجمة منظمة للغاية قام بها الفريق وتلاحقت فيها التمريرات المتتالية بشكل رائع ، وبدأت هذه الهجمة الرائعة من منتصف الملعب حيث قام لاعبو الأهلي بتمريرات دقيقة ومتقنة تسللت بين لاعبي الإسماعيلي. استغل حسين الشحات هذا التمرير البديع وقرر اختراق منطقة الجزاء بقوة وإصرار ، ووبمهارته وسرعته الكبيرة، تمكن الشحات من التفوق على دفاع الإسماعيلي ودخل المنطقة بالكرة. قام بتسديدة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى، ولكن المفاجأة كانت في متابعة رائعة من قبل بيرسي تاو الذي كان في المكان المناسب وفي الزمان المناسب ، وبيرسي تاو استقبل الكرة بتسديدة مباشرة توجهها نحو الشباك بثقة ودقة عالية، ووضع الكرة داخل الشباك ببراعة. إن هذا الهدف لم يكن مهمًا فقط لزيادة تقدم الأهلي في النتيجة، بل كان أيضًا هامًا لتعزيز الروح المعنوية للاعبين والجماهير الحاضرة في الملعب. تجسد هذا الهدف التفاهم والتنسيق الرائع بين لاعبي الأهلي وقدرتهم على استغلال الفرص بشكل مثالي.

الشحات يأكد تقدم الاهلي بهدف ثاني في الشوط الأول

في الدقيقة 38 من المباراة المثيرة بين الأهلي والإسماعيلي، نجح اللاعب حسين الشحات في تسجيل الهدف الثاني لفريق الأهلي بعد لحظات من الهجوم الرائع الذي شهدته المباراة ، وبدأ هذا الهجوم البارع عندما قام أحمد نبيل كوكا، لاعب الأهلي، بتقديم تمريرة بينية رائعة ودقيقة. تلك التمريرة انطلقت من منتصف الملعب وانتقلت بسرعة نحو منطقة جزاء الإسماعيلي ، وبينما كانت الكرة تجمع الشحات بحرفية، تمكن اللاعب من السيطرة عليها وتوجيهها نحو المرمى بدقة عالية. استغل الشحات هذه الفرصة بشكل رائع وسدد الكرة بقوة ودقة في شباك الإسماعيلي، مما أسفر عن تضاعف تقدم الأهلي في النتيجة.

بيرسي تاو يسجل الهدف الأول للمارد الأحمر

في الدقيقة 23 من مباراة الأهلي والإسماعيلي، نجح بيرسي تاو في تسجيل الهدف الأول للأهلي بعد لحظات مثيرة على أرض الملعب. الهدف جاء بفضل تنسيق وتعاون رائع من لاعبي الفريق ، وبدأت الهجمة المثيرة بتمريرة سحرية من إمام عاشور، الذي قام بتقديم تمريرة دقيقة ومتقنة عبر منتصف الملعب. استقبل هذه التمريرة الرائعة حسين الشحات، الذي نجح في التفوق على الدفاع وتقديم تسديدة قوية نحو المرمى ، وتصدت هذه الكرة القوية للقائم الأيسر لحارس مرمى الإسماعيلي بقوة، لكن الحظ كان يحلي بالحضور. ارتدت الكرة بعد الاصطدام بالقائم إلى بيرسي تاو الذي وجد نفسه في موقع مناسب داخل منطقة الجزاء ، وبيرسي تاو استغل هذه الفرصة ببراعة وسدد الكرة بقوة ودقة في شباك الإسماعيلي، مسجلاً الهدف الأول للأهلي وسط فرحة كبيرة من قبل الجماهير المتواجدة في الملعب.

مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم يلا شوت

يُمكنكم متابعة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر مساء اليوم عبر قناة أون تايم سبورتس ON Time Sports 1 HD بجودة عالية، وسيتم التعليق على المباراة من قبل المعلق الرياضي محمد الكواليني. بالإضافة إلى ذلك، يُقدم موقع بوابة الفجر رابطًا لبث مباشر لمتابعة جميع أحداث المباريات اليوم عبر رابط بوابة الفجر، وذلك لإرضاء شغف عشاق الساحرة المستديرة. لنستمتع معًا بأجواء هذا اللقاء المثير.

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بالنظر إلى هذه الأوضاع، يُتوقع أن تكون مباراة القمة بين الأهلي والإسماعيلي مثيرة ومليئة بالتنافس، حيث يسعى الفريقان لتحقيق النقاط الثلاث وتحسين مركزهما في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلى ضد الإسماعيلي بتوقيت مصر والدول العربية اليوم في الدوري المصري

نستعرض فيما يلي موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم بتوقيت مصر والقنوات الناقلة بث مباشر في الدوري المصري والتى تقام على ملعب استاد القاهرة كما يلي:

موعد مباراة الأهلي اليوم بتوقيت مصر والدول العربية في الدوري المصري

تحدد موعد مباراة الأهلى والإسماعيلي في الدوري المصري في تمام الساعة 7 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويوافق موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي الساعة 8 بتوقيت الإمارات العربية.

ويأتي موعد ماتش الأهلي الساعة 6 بتوقيت ليبيا.

تحدد موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت العراق وسوريا.

ويوافق موعد مباراة الأهلي الساعة 8 بتوقيت سلطنة عُمان.

ويأتي موعد ماتش الأهلي الساعة 7 بتوقيت الأردن والسعودية والكويت وقطر.

ويوافق موعد مباراة الأهلي في الدوري المصري اليوم الساعة 6 بتوقيت السودان.

ويأتي ماتش الأهلي في تمام الساعة 5 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي بث مباشر اليوم في الدوري المصري

تعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت من أهم القنوات الناقلة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم.

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت عرض ماتش الأهلي اليوم، بث مباشر عبر قناة أون تايم سبورت 1، والبث الأرضي للقناة، وترددها كما يلي:

تردد قناة أون تايم سبورت 1 المفتوحة الناقلة مجانًا لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري

دوري النيل Al Ahly vs Ismaily اليوم بث مباشر

يأتي تردد قناة أون تايم سبورت 1 المصرية المفتوحة الناقلة لـ مباراة الأهلي Al Ahly ضد نادي الإسماعيلي بث مباشر على القمر الصناعي النايل سات في الدوري المصري كما يلي:

تردد أون تايم سبورت 1 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11861 الاستقطاب: رأسي V معدل الرمز: 27500

تردد البث الأرضي لقناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة مجانًا لمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي الدوري المصري

يمكن ضبط تردد قناة تايم سبورت البث الأرضي المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي مجانا، في دوري أبطال إفريقيا كما يلي:

أفصل رسيفر القنوات الفضائية عن شاشة التليفزيون من الريموت.

قم بتركيب إريال أرضي بشكل صحيح، وبعده ستجد القناة.

قم بعمل عمل توليف إعداد القناة في حالة عدم وجود القناة.

من خلال الضغط على اضغط توليف تلقائي.

اختر بحث رقمي، ثم سجل التردد UHF32.

اضغط OK، وانتظر حتى يتم تثبيتها.

معلق مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري

أعلنت قناة أون تايم سبورت عن اسم معلق مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي اليوم، عبر القناة الصوتية الأولي والثانية كما يلي:

وتم اختيار معلق مباراة الأهلي والإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت 1 وهو أيمن الكاشف، كما تم اختيار المعلق مؤمن حسن للتعليق عبر القناة الصوتية 2.

تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري

المركز اللاعبين حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع على معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - محمد هاني خط الوسط اليو ديانج - إمام عاشور - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات - بيرسي تاو الهجوم محمود عبدالمنعم كهربا

تشكيل الإسماعيلي أمام الأهلي في الدوري

المركز اللاعبين حراسة المرمى أحمد عادل عبدالمنعم خط الدفاع إياد العسقلاني - محمد هاشم - محمد عمار - أحمد محسن خط الوسط عماد حمدي - عمر الساعي - محمد حسن - نادر فرج الهجوم باسم مرسي - عبدالرحمن مجدي

7 غيابات تضرب الأهلي في مواجهة الإسماعيلي

في مواجهة اليوم بين الفريق الأول للنادي الأهلي والإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، يواجه الأهلي تحديات عديدة نتيجة غيابات ملحوظة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي | اضغط هنــــا

يتعذر على الأهلي الاعتماد على 7 لاعبين أساسيين في هذه المباراة لأسباب متنوعة، ومن بينهم محمود عبدالمنعم كهربا الذي يتقضى عقوبة الإيقاف لمدة 6 مباريات بناءً على قرار من اتحاد الكرة المصري.

بالرغم من هذه الغيابات، يأمل الأهلي في تقديم أداء قوي والمنافسة بشكل جدي في المباراة، حيث يسعى لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي | اضغط هنــــا

كما يغيب عن الأحمر في مواجهة الإسماعيلي السداسي: صلاح محسن وعمرو السولية ومحمد متولي وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ورامى ربيعة، نظرا لإصابتهم.

وكان السويسري مارسيل كولر أعلن قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير

الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح ومحمد هاني وياسر إبراهيم.

الوسط: مروان عطية وكوكا وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وإمام عاشور وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر، ورضا سليم.

خط الهجوم: محمد زعلوك وأنتوني موديست.