124 مليون جنيه لتدعيم التغذية الكهربية لمشروع الدلتا الجديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر


وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة الجيزة للأنظمة عقدا لتوسيع محطة محولات أبوغالب جهد 11/66/220 كيلوفولت بخليتين جهد 220 كيلوفولت للربط بمحطة محولات رشيد2 جهد 11/66/220 كيلوفولت من النوع المعزول بالغاز بنظام تسليم مفتاح التابعة لمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا.

وأوضحت وزارة الكهرباء أن المشروع يهدف إلى تدعيم التغذية الكهربائية لروافع رشيد وربطهم بالشبكة القومية ضمن مخطط مشروع الدلتا الجديدة.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع نحو 124 مليون جنيه مصري، ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدة تنفيذ تصل إلى 10 شهور من تاريخ توقيع العقد واستلام الموقع.

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