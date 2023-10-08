السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس المجلس الأوروبي بشأن فلسطين

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السيسي يتلقى اتصالًا
السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس المجلس الأوروبي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال شهد التباحث حول التطورات المتلاحقة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، حيث أكد شارل ميشيل، حرص الجانب الأوروبي على تكثيف التشاور وتبادل الرؤى مع السيد الرئيس في هذا الخصوص، بهدف إنهاء حالة العنف والتوتر المتصاعد التي تنذر بعواقب خطيرة.

وأكد الرئيس السيسي أهمية وقف التصعيد الجاري وممارسة ضبط النفس من جميع الأطراف، لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر جسيمة على حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة، مستعرضًا التحركات المصرية الجارية مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية في هذا الصدد، بهدف توحيد الجهود واتساقها، وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار، وصولًا لدفع جهود السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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