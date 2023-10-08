"المريمي": نؤيد صدور قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

صرح المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي بأنه كان قد التقى المستشار عقيله صالح رئيس مجلس النواب في مقر مكتبة بمدينه القبه مع وفدا كبيرا من قبائل الحرابي وهي البراعصه والدرسة والحاسه وأولاد حمد وفايد والعبيدات وتم إلقاء العديد من الكلمات المعبره من ممثلي هذه القبائل.

ومن جانبها، أعلنت القبائل تأييدها لصدور قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من مجلس النواب وأنهم يدعمون رئاسته لمجلس النواب ومجلس النواب في ذلك، وطالبوا في كلماتهم بسرعه تشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا مهمتها بالدرجه الأولى إجراء الانتخابات ودعم المفوضية العليا للانتخابات.

بعد ذلك ألقى المستشار عقيله صالح رئيس مجلس النواب كلمه رحب فيها بقبائل الحرابي وشكرهم على مواقفهم الوطنية عبر تاريخ ليبيا وانهم هم من وضعوا اساس الدولة الليبية الحديثة باحتضانهم للجهاد ومواقفهم الوطنيه اتجاه تاسيس دوله ليبيا الحديثة.

وأكد لهم بان مجلس النواب اصدر قوانين كما صاغتها لجنه 6 + 6 وفقا للاعلان الدستوري الثالث عشر وان مجلس النواب ماضي قدما في اجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا مهمتها اجراء الانتخابات بدعمها المفوضيه العليا للانتخابات.