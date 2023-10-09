أيمن الرقب: غزة تتعرض لقصف عنيف برا وجوا وبحرا

كشف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي بحركة فتح، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال الرقب في تصريحات صحفية، إن قطاع غزة يتعرض حاليا من شماله إلى جنوبه إلى قصف عنيف برا وجوا وبحرا.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الاحتلال يتجهز للحرب البرية من خلال الأحزمة النارية، وتقطيع قطاع غزة، مشيرا إلى أن دبابات الاحتلال تتحرك على تخوم مدن الضفة لمنع أي حراك من الضفة.

وتابع: “هذا التواجد العسكري في الضفة لم تشهده الضفة منذ حرب 1973 م، إضافة لتحرك ناقلة الطائرات الأمريكية نحو المنطقة”.