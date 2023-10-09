طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف منازل الأهالي في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا

عربي ودولي
بوابة الفجر

 قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، منازل الأهالي في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا، وفقا لقناة القةهرة الإخبارية.

ووجهت حركة حماس، ضربة ب100 صاروخ إلى  بلدة سديروت.

وأعلنت كتـائب القسام، مقتل قائد كتيبة الاتصالات في جيش الاحتلا ل الإسرائيلي.

وقالت حركة حماس، إن مسلحيها يخوضون اشتباكات ضارية داخل إسرائيل.

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد،  إطلاق قذائف وصواريخ موجهة على إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلامية، يوم السبت، بإطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مسلحين من غزة دخلوا الأراضي الإسرائيلي.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حركة حماس أسرت أكثر من ٥٣ جنديا ومستوطنا إسرائيليا.

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