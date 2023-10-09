الجالية المصرية في إيطاليا تنظم وقفة لدعم وتأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة (فيديو)

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بوابة الفجر

نظم عدد من أبناء الجالية المصرية في إيطاليا وقفة لتأييد وعدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أمام السفارة المصرية وذلك بعد توثيق وتحرير توكيلات ترشيح الرئيس لفترة رئاسية جديدة، وردد المشاركين في الوقفة هتافات منها "تحيا مصر والسيسي رئيسي".

وقال مدحت خليل، أحد أعضاء حملة مواطن لدعم مصر في إيطاليا، إن المصريين هنا يدعمون البطل ابن القوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، لأننا شعرنا معه منذ توليه الحكم بالاهتمام والاستماع لمطالبنا وجعل المصري يفخر أن دولته تسانده وتوقف إلى جانبه في كل الأوقات.

وأضاف خليل، أن حملة مواطن وأعضاءها في إيطاليا سيعملون على  دعوة الشباب وكل أفراد الجالية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإعطاء صوتهم لمن يروه في صالح هذا الوطن الأبي والعزيز على قلوبنا، قائلا: "حفظ الله مصر من كل مكروه ومن كيد الكائدين والأشرار.

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