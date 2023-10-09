انخفاض عجز الميزان التجاري 23% خلال يوليو

بوابة الفجر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الإثنين المــوافق   9/10/ 2023  النشــرة  الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية يوليو 2023 وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 2.93 مليــار دولار خـــلال شهر يوليو 2023 مقابل 3.82 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض  قدره  23.2 ٪.

• ومن أهم المؤشرات مايلى:

• [الصــــادرات    
انخفضت  قيمـة الصـــادرات بنسبـــــة  10.9 ٪ حيـث بلغـت  3.10  مليـار دولار خـلال شهــر يوليو  2023  مقابــل  3.47  مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض  قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها: 
(أسمدة بنسبة  37.0 ٪، منتجات البترول  بنسبــة  70.7 %،  الغاز الطبيعي والمسال  بنسبة  94.8 ٪،  أثاث  بنسبة  46.7 ٪).  

بينما ارتفعت  قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو 2023  مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( بترول خام بنسبة  6.1 %، ملابس جاهزه بنسبة 4.8  ٪،  لدائن بأشكالها الأولية بنسبة  4.8  %، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة   36.4 ٪). 
•  الــــــواردات 
انخفضت  قيمـــة الـــواردات بنسبة  17.3 ٪ حيث  بلغـت   6.03  مليار دولار خـــلال شهــر يوليــو  2023  مقابـــل  7.29  مليار  دولار   لنفس الشهر من  العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض  قيمــة واردات  بعض السلــع وأهمهـا:  
( منتجات البترول بنسبة 16.0 %، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 13.5 %، لدائن بأشكالها الأولية  بنسبــه  44.6 %، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة  29.0 %).

بينما ارتفعت  قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: ( ادويه ومحضرات صيدله  بنسبة  22.1 %، قمح  بنسبة  154.2 %، سيارات ركوب  بنسبـة  137.3 ٪،  الغاز الطبيعي بنسبة  52.6  % ).

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الميزان التجاري عجز الميزان التجاري
Elfagr.org

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