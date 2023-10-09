19 دولة تشارك فى بطولة العالم البارالمبى للكرة الطائرة.. واللجنة المنظمة تتعاقد مع فنادق الإقامة

نجحت اللجنة المنظمة لاستضافة بطولة العالم للرجال والسيدات بالاتحاد المصرى البارالمبى للكرة الطائرة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة الاتحاد فى إنهاء التعاقد مع الفنادق التى تقيم فيها المنتخبات التى تشارك فى هذا الحدث العالمى الذى يقام خلال الفترة من 8 وحتى 18 نوفمبر المقبل للمرة الثالثة على أرض مصر على ملعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية.

صرح اللواء منصور المحمدى نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة أن اللجنة المنظمة برئاسة الدكتور

مصطفى صادق وفى حضور الدكتور أحمد منطاش أمين الصندوق والسيد عصام شحاتة، والسيد غريب إدريس عضوا مجلس الادارة، والدكتورة هويدا مندى مديرة البطولة والمهندس هشام سيد نائب مدير البطولة أنهت التعاقد مع فندقى تيوليب القطامية وسانت ريجيس لإقامة منتخبات الدول المشاركة فى بطولة العالم، وكذا أعضاء الاتحاد الدولى والحكام.

أضاف اللواء منصور أن الاتحاد الدولى سوف يغلق باب الإشتراك فى البطولة نهاية الإسبوع الجارى بعد إنتهاء البطولة الدولية الحالية المقامة بإيطاليا والمؤهلة لبطولة العالم، مشيرا إلى أن دول العالم سادتها الفرحة والسعادة بفوز مصر بشرف التنظيم للمرة الثالثة فى تاريخها، لما تتمتع به بلادنا الحبيبة بمناخ ممتاز خلال هذه الفترة من العام، فضلا عن تمتع مصر بالأمن والأمان، وإمتلكها العديد من الأماكن والمزارات السياحية لمختلف العصور، بالإضافة إلى كنوز مصر الفرعونية من الآثار التى تتحاوز ثلثى آثار العالم، لافتا إلى أن 19 دولة أرسلت موافقتها على المشاركة، وهى الجزائر، والبرازيل، وكندا، والكونغو، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، والهند، وإيران، واليابان، ونيجيريا، ورواندا، والصين، وأوكرانيا، وأمريكا، ومنفوليا، وهولندا، وسلوفينيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة، لافتا إلى أن منافسات الرجال ستشهد منافسة بين 16منتخبا، يمثلوا 16 دولة، أما منافسات السيدات، فيشارك فيها 12 منتخبا، من 12 دولة، معلنا أن البطولة مهمة للغاية نظر لأنها أحد محطات التأهيل لدورة الألعاب الأوليمبية التى سوف تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس الصيف المقبل.

أشار اللواء منصور أن المنتخب يقوده فى البطولة اللاعب هشام صلاح الدين عبد المقصود كابتن المنتخب الذى إنجازات عديدة مع المنتخب، وحصوله على العديد من البطولات منها، المركز الرابع فى بطولة سراييفو الدولية مايو 2016،

وذهبية بطولة إيطاليا الدولية يوليو 2016

، وذهبية بطولة إفريقيا المؤهلة لاولمبياد ريو دي جانيرو بكيجالي بروندا 2015

، والمركز الرابع فى بطولة العالم ببولندا يونيو 2014

، وفضية بطولة هولندا الدولية 2013

، والحصول على المركز السادس في دورة الالعاب البارالمبية بلندن بإنجلترا 2012

، وفضية بطولة العالم للقارات بالقاهرة 2012

، وذهبية بطولة إفريقيا بالقاهرة 2012،

وفضية بطولة الأساتذة بإنجلترا 2011،

وبرونزية بطولة العالم باوكالهو بالولايات المتحدة الإمريكية 2010،

وبرونزية بطولة العالم بمحافظة بورسعيد 2010،

وذهبية بطولة إفريقيا والشرق الأوسط بورسعيد أيضا فى نفس العام،

وذهبية بطولة شمال إفريقيا بتونس 2009

، وذهبية البطولة العربية الإفريقية الدولية ببورسعيد 2009

، والمركز الرابع في دورة الألعاب البارالمبية بكين بالصين 2008،

وفضية بطولة روسيا الدولية 2008

، كما حصل على لقب أفضل لأعب في بطولة روسيا الدولية 2008

، والمركز الرابع في بطولة العالم للقارات بالإسماعيلية 2008

، وذهبية بطولة بولندا الدولية 2008

، وأفضل لاعب في البطولة، وذهبية البطولة العربية بالقاهرة 2007،

وكأس أفضل لاعب في البطولة،

والمركز الرابع فى بطولة المجر الدولية 2007،

وفضية البطولة العربية بطرطوس بسوريا 2007

، وبرونزية بطولة العالم بهولندا 2006

، وفضية بطولة البوسنة الدولية 2006

، وذهبية البطولة العربية الإفريقية 2005

، وبرونزية دورة الألعاب البارلمبية بأثينا باليونان 2004

، وبرونزية بطولة العالم بمدينة ليفركوزن بالمانيا 2003

، وذهبية بطولة إفريقيا بطرابلس بليبيا 2004

، والمركز الرابع في بطولة العالم بالقاهرة عام 2002.